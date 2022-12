Cocaína é localizada em encomenda postal nos Correios de Fortaleza

Em fiscalização realizada pela Receita Federal no Centro de Distribuição dos Correios, em Fortaleza, 6 quilos (kg) de cocaína foram localizados pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal em uma encomenda postal. A droga foi encontrada nesta quinta-feira, 8.

Com origem na cidade de Guarulhos, em São Paulo, o pacote tinha como destino a Capital cearense. A ação contou com o apoio do agente canino Symon, um pastor Belga Malinois.

Segundo a Receita Federal, a apreensão “reforça a importância do serviço de inteligência e gerenciamento de risco, sobretudo com a cooperação da equipe K9 (cães de faro) na repressão e combate ao tráfico de drogas e descapitalização do crime no Brasil”.

Além disso, o órgão pontua que estão sendo realizados monitoramentos para combater novas formas e procedimentos adotados para envio de materiais ilícitos.



