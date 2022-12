Cedeca aponta redução no orçamento de Fortaleza para ações sociais em 2023

Prefeitura alega que "recursos previstos serão executados nos atuais serviços à população, sendo mantidos integralmente no próximo ano"

O orçamento da Prefeitura de Fortaleza para 2023 apresenta redução ou ausência de investimentos em ações voltadas à população mais vulnerável, conforme análise feita pelo Fórum Permanente de ONGs de Defesa dos Direitos de Criança e Adolescente do Ceará (Fórum DCA Ceará). Prefeitura alega que "recursos previstos serão executados nos atuais serviços à população, sendo mantidos integralmente no próximo ano".

Segundo estudo, que analisou o Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) 2023, há no planejamento uma redução de R$ 9,5 milhões de reais no âmbito da assistência social, "o que afetará diretamente a população mais vulnerável da capital cearense, incluindo crianças e adolescentes".

Além disso, balanço aponta que a "gestão municipal não dá prioridade orçamentária para a execução do Plano Municipal de Enfrentamento à Letalidade na Adolescência 2020 - 2025, aprovado em 2020 pelo Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica)".

Análise também mostra que Prefeitura não tem orçamento previsto para o Programa Cada Vida Importa, de prevenção a homicídios de adolescentes. Não foi identificada, ainda, previsão para implantação de novos Centros de Referência Especializado da Assistência Social (Creas), que atendem "crianças, adolescentes e suas famílias com direitos violados".

"Os cortes orçamentários aumentam ano após ano para políticas como educação, saúde e assistência social. O governo tem responsabilidade política e obrigação pública em investir em políticas públicas que possibilite a população, sobretudo em situação de vulnerabilidade social, acessar serviços, programas e exercer o direito a ter direito. Quando menor recurso público para área social e da infância, maior são os índices de pobreza, violência, insegurança e morte", destaca Ingrid Lorena, assistente técnica do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente (Cedeca).



Quanto aos investimentos em assistência psicológica, o estudo mostra que não há previsão da Prefeitura para construir Centros de Atenção Psicossocial (Caps). Município reserva apenas R$ 61 mil reais para reforma desses equipamentos. Em comparação ao valor do orçamento de 2022, a redução é de 85,5%.

Igualdade racial e assistência à população em situação de rua

Ainda de acordo com balanço, "apesar de todos os anos haver previsão de orçamento para o programa de Igualdade Racial, apenas em 2021 houve a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Coordenadoria Especial de Política da Promoção de Igualdade Racial (Coppir), no valor de R$ 23 mil".

Para 2023, a previsão para o programa é de R$346 mil, valor que é 64,8% inferior ao previsto em 2022. O estudo também indica que não há previsão para execuções de ações de ampliação e manutenção de equipes de Consultório na Rua, que atendem pessoas que vivem nas ruas de Fortaleza.

"Se o governo tivesse maior compromisso com a população, se tratasse o orçamento público como prioridade absoluta para crianças e adolescentes teríamos uma cidade melhor, com redução de homicídios, com menos pessoas em situação de rua, diminuição de índices de violência urbana, mais espaços de lazer e esporte para crianças e adolescentes", destaca Ingrid.

Procurada pelo O POVO, a Prefeitura, por meio da Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS), informou que irá dispor de orçamento de R$ 42.653.002 e mais R$ 171.416.172 do Fundo Municipal da Assistência Social para o ano de 2023.

"As reduções orçamentárias previstas do ano de 2022 para 2023 correspondem exclusivamente à conclusão de ações emergenciais da Prefeitura de Fortaleza para segurança alimentar no período crítico da pandemia de Covid19, o Programa Fortaleza por Todos", destacou órgão em nota.

Município ainda garantiu que para 2023 há previsão de R$ 3.401.244 para Promoção da Igualdade Racial, de 2023 a 2025, e que prevê a entrega de um novo CAPS Infantil na Regional de Saúde 5.

Confira nota na íntegra:

"A Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS) irá dispor de orçamento de R$ 42.653.002,00 e mais R$ 171.416.172,00 (do Fundo Municipal da Assistência Social) para o ano de 2023. O recurso será executado nos atuais serviços à população, que serão mantidos integralmente no próximo ano.

As reduções orçamentárias previstas do ano de 2022 para 2023 correspondem exclusivamente à conclusão de ações emergenciais da Prefeitura de Fortaleza para segurança alimentar no período crítico da pandemia de Covid19, o Programa Fortaleza por Todos.

Em 2023, será iniciada a construção de uma unidade do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), conforme estabelecido no Plano Plurianual (PPA Fortaleza 2022 - 2025), com orçamento de R$ 336.380 por ano para esta meta.

O Programa Cada Vida Importa, ação do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAM), propõe a criação de um centro de acolhimento para este público. Conforme acordado com a gestão do PPCAM, este equipamento não se adequa à Política de Assistência do Município, não sendo atribuição do Município sua criação e manutenção.

No Plano Plurianual de Fortaleza existe a previsão orçamentária de R$ 3.401.244 para Promoção da Igualdade Racial, de 2023 a 2025. Entre os principais objetivos está a implantação do Plano Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Lei 9.956/2012), a formação de profissionais e a manutenção do Centro de Referência da Igualdade Racial.

O processo para implementação do Centro de Referência da Igualdade Racial de Fortaleza está em fase de finalização e vinculação ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Atualmente, está sendo feita a contratação de equipe, que será formada por assistente social, psicólogo e advogado, para acolher e acompanhar os crimes de racismo, além de promover ações culturais e educativas. Na LOA 2023 está previsto R$ 196.000,00 para a Manutenção do Centro de Referência da Igualdade Racial e de R$ 346.000,00 para as metas prioritárias de Formação e Capacitação para Promoção da Igualdade Racial.

A Rede de Atenção Psicossocial (Raps) de Fortaleza é composta por 23 equipamentos, sendo 15 Centros de Atenção Psicossocial (seis gerais, dois infantis e sete álcool e outras drogas), cinco unidades de acolhimento e três residências terapêuticas. O serviço é porta aberta, no qual o usuário pode procurar diretamente, ou ser encaminhado por um dos 116 postos de saúde da Capital.

A média mensal é de atendimentos 16,7 mil nos seis CAPS Gerais, 8,5 mil nos sete CAPS AD e 6,5 mil nos dois CAPS Infantis. O investimento, por mês, para manter os seis Caps gerais, é de R$ 1.349.520,24; os sete CAPS AD é de R$ 1.323.033,88; e para os dois infantis, o valor é de R$ 114.638,28.

Em novembro de 2022, Fortaleza entregou uma nova sede do CAPS Infantil Estudante Nogueira Jucá, no bairro Rodolfo Teófilo. Localizado na Regional 3 de Saúde, o espaço possui 470 m², quase o dobro do antigo, proporcionando mais conforto e ampliação da capacidade de acolhimento dos usuários.

Em 2023, está prevista a entrega de um novo CAPS Infantil na Regional de Saúde 5. O equipamento foi construído com o orçamento de 2022 e a obra está em fase de término.

Está prevista a ampliação das equipes do Consultório na Rua para 2023, após habilitação do Ministério da Saúde, que passará a verba para o Fundo Municipal. Atualmente, possui uma equipe em atuação, localizada no Centro de Fortaleza".

