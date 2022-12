Inclusão e celebração do esporte marcam festival de surfe adaptado na Praia do Futuro

A Praia do Futuro, em Fortaleza, teve uma manhã diferente neste domingo, 4. Conhecida por seus atrativos turísticos, a praia vem sendo utilizada cada vez mais por surfistas e kitesurfistas. Nesta manhã, novos esportistas estiveram na faixa de areia e entre as ondas, os participantes do Festival de Surf Adaptado.

"Conheci o surfe quando estava com quase três anos de amputação. Sou a única mulher do surfe adaptado amputada bilateral e a emoção é incrível", conta Daiane Rodrigues, que aos 30 anos é uma das esportistas presentes no evento. "Antes eu não entrava no mar, de jeito nenhum. Foi eu perder as pernas para me apaixonar pelo mar e pelo surfe."

Daiane também atua como modelo e afirma que um dos seus objetivos é mostrar que a deficiência não tem limitação. "O surfe me trouxe uma libertação. Se eu enfrentei o mar, eu posso enfrentar a vida", diz. "Também estou no crossfit e sou dançarina. Isso mostrou para mim mesma que não parei a vida."

Conforme o secretário do Esporte e Juventude, Rogério Pinheiro, o festival é a parte final da Clínica de Surf Adaptado 2022. "Esse evento surgiu de uma demanda de um paratleta, o Rafael Saraiva. Atendemos ele com passagens para ir no Campeonato Sul-Americano de Surfe Adaptado no Chile e, quando voltou, ele apresentou uma série de demandas sobre o esporte aqui no Estado", lembra.

Nesse momento, surgiu a Clínica de Surf Adaptado, realizada pela primeira vez em 2021 por meio da Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv). "Fizemos algumas parcerias com empresas e associações e fizemos uma grande troca de experiências. Trouxemos paratletas de diversas modalidades e houve um intercâmbio de interesses e conhecimentos", conta Pinheiro.

A iniciativa deste ano buscou responder outras demandas do surf adaptado: a capacitação de árbitros e a formação de caddies, pessoas que dão apoio aos esportistas, norteando ou guiando o atleta na areia, no mar e até mesmo para pegar as ondas. Esses momentos aconteceram nos dias 5 e 6 de novembro.

Outro resultado das demandas dos esportistas é a realização do Campeonato de Surf Adaptado, para que as pessoas com deficiência (PcD) possam se rankear e, assim, buscar bolsas de incentivo ao esporte.

Campeões do Festival de Surf Adaptado

Diego Mendonça / campeão cearense cadeirante

Gilmario Guimarães / campeão cearense adaptado open

