Pai ameaça bebê com facão e é preso em Fortaleza

Um homem de 30 anos de idade ameaçou o próprio filho, um bebê de seis meses de idade, e a companheira com um facão. Ele manteve a criança nos braços em posse da arma branca e foi necessária a intervenção de policiais militares. O caso foi registrado neste sábado, 3, no bairro Vila Velha, em Fortaleza.

Vídeos mostraram o homem com o bebê nos braços e armado com o facão enquanto a mãe da criança e os policiais tentavam dialogar para que ele liberasse a criança. A vizinhança, perplexa com a situação, se aglomerou na rua.

O Batalhão de Operações Especiais (Bope) chegou a ser acionado, mas o policiamento local acabou prendendo o homem. Ele foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher onde foi autuado por violência doméstica e familiar pela ameaça de morte contra a companheira e a criança.

O POVO não divulga o nome do pai e o endereço da ocorrência para não expor a criança em cumprimento a Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Conforme a nota da Polícia Militar, as vítimas serão acompanhadas pelos policiais do Grupo de Apoio às Vítimas de Violência (GAVV) do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac) da Polícia Militar do Ceará.