Mais de 170 ocorrências de furtos a semáforos foram registrados em Fortaleza em novembro

Furtos de fios ocorrem com mais frequência nos bairros Centro, Benfica, Farias Brito e Papicu, de acordo com os dados

Somente este ano, já foram registrados 1.198 ocorrências de furtos a cabos de semáforos em Fortaleza. Conforme informações da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), as ações criminosas culminaram na perda de 157 quilômetros (km) de cabeamento, um prejuízo aos cofres públicos no valor de R$ 2,159 milhões.

Até o momento, maio foi o mês que concentrou o maior número de ações criminosas do tipo, com 205 furtos. Confira os dados de furtos durante os meses de 2022:

Janeiro: 61

Fevereiro: 74

Março: 105

Abril: 84

Maio: 205

Junho: 116

Julho: 55

Agosto: 120

Setembro: 91

Outubro: 108

Novembro: 179

O balanço de 2022 supera em cerca de 170% as ocorrências registradas durante todo o período de 2021, quando foram registradas 439 furtos de semáforos. O número de furtos cabeamento de semáforos deste ano é três vezes maior que a quantidade do ano passado, que teve 51 km de fios roubados.

De acordo com o prefeito José Sarto, a prefeitura de Fortaleza está atuando para fiscalizar e repôr os cabos que foram roubados.

"Nós já nos comunicamos com a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSPDS), por que cabe ao Governo do Estado a apreensão desses bandidos. Nós vamos ter uma reunião com a governadora, e eu vou pedir que a gente tome uma medida mais enérgica", informou Sarto, que destacou o foco não apenas na localização dos suspeitos de furto, mas também nos receptadores desses materiais.

Áreas de maior criminalidade

De acordo com a AMC, 64% das ações criminosas no último mês de novembro ocorreram no bairro Centro, com 114 furtos. Os bairros Benfica, Farias Brito e Papicu também são os que mais registram furtos de cabeamento.

Nos últimos dois meses, os cruzamentos com maior número de ocorrências foram: Av. Duque de Caxias x R. Tereza Cristina, R. Princesa Isabel x Av. Duque de Caxias, R. Clarindo de Queiroz x R. Princesa Isabel, R. Pe. Mororó x R. São Paulo e R. 24 de maio x R. Clarindo de Queiroz.

