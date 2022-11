Evento para profissionais da radiofusão tem início em Fortaleza

Evento ocorre no Shopping Riomar Fortaleza até este sábado, 26, e conta também com a entrega do Prêmio Aboio de Comunicação

Teve início, na manhã desta sexta-feira, 25, o Fala Ceará 2022, evento voltado para profissionais da radiodifusão cearense. A convenção é realizada pela Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão (Acert) e ocorre no Shopping Riomar Fortaleza até este sábado, 26, mas inscrições ainda estão abertas. Momento conta também com a entrega do Prêmio Aboio de Comunicação.

Quem esteve no evento ao decorrer do dia de hoje teve a chance de participar de uma feira de negócios, que trouxe novidades para o setor, e ainda de cursos técnicos. Já durante o início da noite teve inicio uma solenidade de abertura, cerimônia que formalizou o início da convenção anual.

De acordo com o presidente da Acert, Afro Lourenço, o objetivo do evento é "enriquecer" a produção de conteúdos e o conhecimento a respeito do mercado de comunicação no Ceará.

"Nós reunimos os radiofusores e seus colaboradores, comunicadores, jornalistas, editores de áudio, de video e etc., para oferecer palestras e painéis com debates de temas de relevância para produção de programas e conhecimento sobre o mercado da comunicação. É um evento de experiência e de enriquecimento de conhecimento", explica o representante.

Abertura do Fala Ceará 2022 (Foto: Carla Liara)



Entre as propostas do evento está a realização de palestras sobre: Mídia, Publicidade, Hábito e Comportamento e de Consumo; O Novo Jeito de Pensar o Futuro e a Gestão; Como Ampliar seu Negócio com a Monetização da Rádio Web, entre outras.

Jornada Aboio de Comunicação

Além disso, neste sábado deve acontecer a entrega do Prêmio Aboio de Comunicação, em troféu idealizado efeito pelo artista plástico Sérvulo Esmeraldo, para as melhores propagandas de rádio e televisão.

O prêmio consiste no reconhecimento e no estímulo da Acert e da Associação Brasileira de Agências de Publicidade – Capítulo Ceará (Abap-CE) às melhores criações de propaganda para o rádio e a televisão cearenses, que foram produzidas pelas Agências de Publicidade e Propaganda do Ceará.



Serão premiados na ocasião, entre outros: o Melhor Jingle, o Melhor Spot, o Melhor VT e a Melhor Campanha, nas categorias Varejo, Serviços/Produtos, Institucional e Responsabilidade Social, que foram veiculados entre 1º de outubro de 2019 e 30 de setembro de 2022, pelas emissoras afiliadas à Acert.



Já nos dias 29 e 30 acontece a 6ª edição da Jornada Aboio de Comunicação. Para quem quiser participar, é possível se inscrever para vivenciar oportunidade nos dias 29 e 30 de novembro, quando edição ocorre de forma online.

Fala Ceará 2022 | Jornada Aboio

Quando: Fala Ceará ocorre na sexta-feira, 25, até sábado, 26. Já a Jornada Aboio de Comunicação acontece nos dias 29 e 30 deste mês novembro.

Onde: Fala Ceará ocorre no Shopping Riomar Fortaleza. Jornada acontece de forma virtual

Para informações e inscrições nos dois eventos acesse www.acert.org.br ou ligue para o telefone: 85 3246.1051.

