Clube de alto padrão é palco de pancadaria em Fortaleza durante jogo do Brasil

Confusão foi testemunhada pelo ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, que estava no local com a família

Um clube social de alto padrão foi palco de uma briga generalizada nesta quinta-feira, 24, em Fortaleza, durante a transmissão do jogo de estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram tumulto, correria e cenas de muita pancadaria. O ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT), que estava no local com a família, testemunhou a confusão.



As imagens mostram o momento em que um homem vestido com camisa amarela é agredido com socos, chutes e pontapés por pelo menos três rapazes. Já caído no chão, a vítima recebe uma cadeirada na cabeça e um pisão na altura do tórax.



Clientes que presenciaram o espancamento tentaram intervir na situação, mas a confusão só aumentou. A briga teria ocorrido dentro da boate do Iate Clube Fortaleza, localizado no Cais do Porto, onde ocorria programação especial por ocasião do jogo do Brasil na Copa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja vídeo

Conforme apurado pelo O POVO, o homem que aparece sendo agredido nas imagens é o ex-assessor parlamentar do senador Cid Gomes (PDT), Valdir Fernandes. Cambaleando, ele foi retirado do local por alguns dos presentes e chega a cair durante o trajeto após desequilibrar. A ex-primeira-dama Carol Bezerra é uma das pessoas que surgem no vídeo tentando ajudar Fernandes. Roberto Cláudio assiste à cena sem esboçar reações.



Não se sabe ao certo o que teria causado a confusão. O POVO tentou contato com o Iate Clube Fortaleza, por meio dos três números de telefone disponibilizados no perfil oficial do estabelecimento no Instagram, mas não teve as ligações atendidas ou retornadas até a publicação desta matéria.



A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) também foi procurada e informou, por meio de nota, que foram registrados três boletins de ocorrência por lesão corporal relacionados à briga. O caso está sendo acompanhado pelo 4º Distrito Policial (DP).



Sobre o assunto Ministro do STF determina adoção de medidas para proteger indígenas

Tarcísio defende 'supersecretaria': Projetos mais bem estruturados

Tarcísio confirma Kassab como secretário de Governo

Ex-secretário de Polícia Civil do Rio vira réu por obstruir Justiça

Tags