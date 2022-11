Com estoque zerado, Hospital promove campanha de doação de leite materno em Fortaleza

Objetivo é tentar manter o estoque de alimento suficiente para os recém-nascidos no equipamento

O Hospital Geral Doutor Waldemar Alcântara (HGWA), no bairro Messejana, em Fortaleza, iniciou uma campanha para convocar voluntárias para doação de leite materno. O objetivo é tentar manter o estoque de alimento suficiente para os recém-nascidos no hospital, que encontra-se com estoque baixo.

Atualmente, a unidade da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), possui 24 bebês prematuros internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin), sendo oito na UTI e 16 na unidade de médio risco.

A nutricionista da Utin, Fernanda Fernandes, revela que, atualmente, o estoque de doações externas de alimentos pasteurizados está zerado.

“Temos conseguido doações de mães com bebês internados, mas somente algumas têm produções excedentes. Nos últimos dois meses ficamos com doações abaixo de dois litros por mês”, alerta.

Ainda segundo a especialista, o leite materno é considerado o alimento "padrão ouro", com a melhor concentração de nutrientes para a fase inicial da vida dos pequenos.

De acordo com o equipamento, são necessários pelo menos dois litros de leite por dia para alimentar todos os recém-nascidos. Ainda segundo o HGWA, o líquido é essencial para a recuperação dos bebês, evitando o uso de fórmulas.

Fernanda também explica que o leite é uma parte importante do tratamento e da recuperação dos bebês, onde possibilita a digestão e absorção de forma eficiente.

“Ele possui a quantidade adequada de gordura, proteínas e carboidratos, além das vitaminas e minerais imprescritíveis nessa fase da vida”, informa.

Como doar?

As mães em fase de amamentação e com excedente de leite interessadas em doar podem entrar em contato com o hospital pelo número: (85) 3216 8325.

O equipamento irá orientar as voluntárias quanto à higiene, à ordenha e ao envio do leite humano para a unidade.

De acordo com o HGWA, é disponibilizado um colaborador do hospital para deixar o material de coleta na casa da doadora, pegando-o posteriormente.

Além disso, o hospital destacou que os profissionais podem ajudar as mães que passam por algum problema durante a retirada do líquido.

