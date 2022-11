Redação Enem: estudantes são premiados em concurso promovido pelo O POVO

Cerca de 40 mil redações foram enviadas ao concurso “Redação Enem: Chego junto, chego a 1000”, promovido pela Fundação Demócrito Rocha em parceria com a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc). A ação incentiva alunos da rede pública de todos os municípios do Estado a treinarem o modelo de texto cobrado pelo Enem. Nesta quarta-feira, 23, os estudantes vencedores das etapas regional e estadual receberam os prêmios: smartphones e notebooks.

O POVO publicou inforreportagens com cinco temas de redações que deveriam nortear a produção dos alunos. Foram eles: “Perpetradores, colaboradores e espectadores do Holocausto: lições para o presente”, “Os efeitos da pandemia de Covid-19 na Educação brasileira”, “Racismo no século XXI”, “A guerra na Ucrânia e a necessidade de se estabelecer a paz mundial” e “O humor no Brasil e a questão dos limites”.

Entre os cinco, o relacionado ao holocausto foi o sorteado para ser tema do prêmio. Mais de 10 mil redações foram analisadas. De cada uma das 23 Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da Educação (Credes), foi escolhido um aluno vencedor. O grupo recebeu smartphones como prêmios.

Francisco Caio Lopes da Silva, 17, foi um dos ganhadores da etapa regional. Morador de Fortaleza, o estudante afirmou que a participação no concurso o ajudou a “trilhar o pensamento” do que poderia ser o tema do Enem neste ano. Para ele, além da oportunidade de praticar mais, o smartphone é um bom incentivo para participar. “Eu acho que pra gente que é estudante de pública, principalmente em locais periféricos ou até interioranos, é muito bom saber que o que a gente faz pode conseguir uma premiação, um retorno e um reconhecimento”, diz.

A coordenadora de uma escola do distrito de Lagoinha, em Quixeré, Rozangela Rodrigues, explica que o concurso move diversos estudantes não só das séries de terceiro ano, mas também aqueles que ainda são treineiros no exame. “Um concurso como esse vem pra fazer com que os alunos possam testar suas habilidades, ampliar seus horizontes e incentivar também a leitura, porque sem o conhecimento não dá pra eles escreverem”, diz. A aluna da escola de Rozangela, Thauane Silva Pereira, 18, também foi uma das ganhadoras da etapa regional.

Entre os alunos vencedores da etapa regional, três ficaram nos primeiros lugares do concurso e ganharam também um notebook. “Fiquei muito feliz, não esperava. Agora que eu estou saindo do ensino médio, o notebook vai ser uma importante ferramenta para que eu possa continuar estudando”, afirma o primeiro colocado, Breno Freitas Gomes, aluno da escola Francisca Maura Martins, de Hidrolândia. O segundo lugar foi para Michael Vasconcelos Silva, de Fortaleza, e o terceiro foi de Ana Hélia Loiola, de Parambu.

Para Breno, o tema foi importante por abordar questões vividas por minorias sociais, que são temáticas normalmente cobradas nas provas do Enem. Após a premiação, o presidente da Sociedade Israelita do Ceará, André Fleishman, discursou sobre o tema escolhido pelo prêmio. “É um tema muito sensível pra nós judeus, que mistura muitas emoções, e não relembrar os mortos do holocausto é como se estivéssemos matando eles duas vezes. A importância desse tema é para que as pessoas tenham conhecimento para evitar que isso se repita”, afirma André.

Representando a Seduc, a secretária executiva do ensino médio e profissional, Jucineide Fernandes, também participou da entrega da premiação. “O concurso de redação é um momento que os alunos se preparam e também tem o apoio da Fundação na correção, isso se soma aos esforços das regionais. A Seduc fica feliz em poder contar com essas ações e mobilização para o Enem”.



