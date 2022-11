Motociclista morre atropelado por viatura policial em Fortaleza

Um motociclista de 32 anos morreu após ser atropelado por uma viatura da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) no último domingo, 20, no bairro Montese, em Fortaleza. Conforme Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), policiais que estavam no veículo se "apresentaram espontaneamente à autoridade policial" após o ocorrido. Caso segue em investigação.

Segundo pasta, o homem não resistiu aos ferimentos causados pela colisão com o veículo e morreu no local onde o atropelamento aconteceu.

Os policiais civis envolvidos no acidente sofreram escoriações leves.

Logo após ocorrência, foram acionadas equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

O caso foi registrado no 6º Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e transferido ao 25º Distrito Policial (DP), onde as investigações serão prosseguidas.

"A PC-CE lamenta o ocorrido e manifesta solidariedade aos familiares da vítima", destacou ainda órgão em nota.

