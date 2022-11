Marcha da Periferia ocorrerá neste sábado na Praia de Iracema

Neste sábado, 26, será realizada a 10ª edição da Marcha da Periferia, às 15 horas, na Praia de Iracema, em Fortaleza. O evento ocorre desde 2013 como protesto pela falta de políticas públicas e crescimento de casos de violência policial nas comunidades do Ceará e é idealizado por coletivos, organizações civis, artistas da periferia e mandatos populares.

A edição deste ano tem como tema “Em 10 anos de Marcha, quem ouviu nosso soluçar de dor? Pela boniteza de nossas vidas, a favela não vai sucumbir” e tem como objetivo atingir os poderes públicos, o sistema de justiça e a sociedade, lutando por outro método de segurança pública que assegure o direito à vida e respeite os direitos humanos

Entre 2020 e 2021, 268 pessoas morreram em ações policiais. As vítimas são, em sua maioria, pessoas negras. Neste ano, apenas no mês de junho, 22 pessoas morreram por intervenção policial no Ceará. Os dados são do Monitor da Violência e da Rede de Observatórios da Segurança.

A marcha, composta por jovens, pessoas pretas, pessoas LGBTQIAPN+ e moradores das periferias, denunciará a violência policial em bairros de baixa renda. Com dez anos de história, a Marcha da Periferia de Fortaleza celebra ainda a arte e a cultura das periferias como expressão de vida e resistência.

Serviço

10ª Marcha da Periferia

Data: 26 de novembro, às 15 horas

Local: Praia de Iracema - Fortaleza



