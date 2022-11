Live abordará acesso e permanência de estudantes negros nas universidades

O Projeto Seta - Sistema de Educação por uma Transformação Antirrascista promoverá, nesta quarta-feira, 23, a live “Acesso e permanência de estudantes negros na pós-graduação”, em parceria com o portal Mundo Negro. A transmissão contará com as participações de Carla Akotirene, professora, pesquisadora, autora e colunista no tema feminismo negro no Brasil, e Gabriela Monteiro, coordenadora executiva da Opará Saberes.



A live faz parte da programação especial do mês de novembro, que marca o Dia da Consciência Negra e de memória a Zumbi dos Palmares. A transmissao tem horário de início previsto para as 19h30min (horário de Brasília), nos perfis do Projeto Seta e do Mundo Negro, no Instagram.



Ao O POVO, a coordenadora executiva da Opará Saberes, Gabriela Monteiro, explica que o principal objetivo da live é “ampliar o debate público sobre a importância do enegrecimento dos instrumentos de formação, que são espaços de produção de conhecimento na sociedade”, como é o caso das universidades — local em que, segundo ela, ainda há “a naturalização de certas ausências”.



“Queremos construir outras perspectivas em torno do debate, sabendo e confiando que essa ocupação de espaços e esse enegrecimento de pensamentos vai também contribuir para a construção de um outro imaginário na sociedade brasileira e também servirá para desestabilizar essa dinâmica colonial que diz que existem espaços que não são nossos”, afirma Gabriela.



Serviço

Live “Acesso e permanência de estudantes negros na pós-graduação”

Convidadas: Gabriela Monteiro e Carla Akotirene

Data: Quarta-feira, 23 de novembro, a partir das 19h30min (horário de Brasília)

Para participar, basta acessar os perfis no Instagram - @setaprojeto e @sitemundonegro

