Homem é preso por maus tratos contra a mãe de 85 anos

Um homem foi preso em flagrante no bairro Jardim Guanabara, em Fortaleza, por maus tratos contra sua mãe. A prisão aconteceu nesta terça-feira, 22, efetuada pela equipe da Polícia Civil do Estado do Ceará.

A vítima, uma mulher de 85 anos, é pessoa com deficiência e portadora do mal de Alzheimer. Ela foi encontrada sozinha em casa, sentada em uma cadeira de rodas sem proteção. O suspeito tinha o costume de deixá-la sozinha e sem cuidados.

De acordo com as investigações, a outra filha da vítima era impedida de acessar o local e prestar a ajuda necessária à idosa.

O homem, até então sem antecedentes criminais, foi preso ao voltar para casa e foi levado a Delegacia de Proteção ao Idoso e Pessoa com Deficiência, onde foi autuado por maus tratos. Agora ele se encontra à disposição da Justiça.

