Chacina do Cinquentinha: réu acusado de participação é sentenciado a 46 anos de prisão

O réu acusado de participação na chacina do Cinquentinha, ocorrida na manhã do dia 30 de agosto de 2015, foi sentenciado a 46 anos e seis meses de prisão. A sentença foi expedida pela 3ª Vara do Júri de Fortaleza, que acolheu as teses do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) na última sexta-feira, 22.

Os crimes aconteceram na favela do Cinquentinha, no bairro Jardim das Oliveiras, em Fortaleza, onde homens em dois carros realizaram disparos com armas de fogo de diversos calibres, incluindo um fuzil e uma escopeta calibre 12, alvejando três pessoas e colocando outras em risco.



Hélio Maik Alves de Lima, réu acusado de participação na chacina, também conhecido como ‘Maikera’, foi julgado por três homicídios qualificados, por motivo torpe — tendo em vista que a motivação do crime se deu por conta de as vítimas residirem em áreas de organização rival —, uso de meio que resultou em perigo comum, já que os disparos foram efetuados em via pública e poderiam ter atingido outras pessoas, e dificuldade de defesa das vítimas.



Conforme o MPCE, o réu cumprirá a pena em regime fechado, sendo mantida a prisão preventiva. O promotor de Justiça André Clark, representante do MPCE no júri, notificou que a ação penal foi proposta contra cinco réus, dos quais três foram assassinados durante o processo.



O outro réu, Robson Agostinho da Silva, que se encontra vivo, permaneceu foragido até 2021, quando foi capturado, e aguarda julgamento de recurso no Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) contra a decisão de pronúncia que o encaminhou a julgamento pelo Júri. No entanto, a data de julgamento de Robson só poderá ser marcada quando esse recurso for decidido em definitivo.



Ainda de acordo com o Ministério Público, a defesa de Hélio Maik apelou da decisão dos jurados e da pena fixada pelo juiz-presidente. Contudo, o MPCE considera que a decisão dos jurados está correta, mas é avaliada a viabilidade de recurso para elevar as penas fixadas.



“O MPCE se solidariza com as vítimas e com os moradores da favela Cinquentinha e vizinhança, que sofreram com o violento praticado pelo réu e seus comparsas e cuja perda é sofrida por familiares e amigos até hoje. Lamentamos profundamente que a violência de organizações criminosas tenha trazido mais esse trauma à população de Fortaleza que, pelo menos, não precisará sofrer o gosto amargo da impunidade neste gravíssimo crime”, ressaltou o promotor de Justiça André Clark em publicação do MPCE.



