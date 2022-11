Hemoce inicia campanha de doação de sangue em clima de Copa do Mundo

Na semana do Dia Nacional do Doador de Sangue, 25 de novembro, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) lança nesta segunda-feira, 21, uma campanha de incentivo à doação de sangue. A ação tem por objetivo sensibilizar a população para a importância da doação. A campanha segue até o dia 18 de dezembro. Na abertura da Semana, o cantor Luciano Moreno fez um pocket show na sede do Centro, em Fortaleza.

Com o slogan “Parabéns pela Convocação”, no contexto da Copa do Mundo de 2022, o trabalho do equipamento traz a temática de futebol e convoca a população a fazer parte do time do Hemoce a favor da vida. A campanha faz uma analogia entre a escalação do time de futebol do mundial com a chamada de doadores para compor a seleção do hemocentro. O atual estoque do Hemoce está dentro da margem de segurança transfusional.

A coordenadora da captação de doadores do Hemoce, Nágela Lima, conta que o principal objetivo da campanha é ajudar a salvar vidas. “Quando a pessoa doa sangue, ela ajuda a salvar a vida de uma família inteira, porque quando um paciente adoece e precisa de sangue, ele não está sozinho.”

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Hemoce atende à demanda transfusional de cerca de 500 unidades de saúde cearenses. O equipamento recebe, em média, cem mil doadores por ano. Para doar sangue, os interessados precisam estar atentos aos seguintes critérios:

Estar saudável; Estar bem alimentado; Pesar acima de 50kg; Ter entre 16 e 69 anos; Apresentar documento oficial com foto.

Os candidatos à doação com idade entre 16 e 17 anos devem apresentar o Termo de Consentimento assinado pelo responsável legal, disponível em doador.hemoce.ce.gov.br. O limite de idade para a primeira doação é de 60 (sessenta) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias.

Além disso, o Centro recomenda que os doadores regulares respeitem o intervalo de dois meses, até quatro vezes por ano no caso dos homens e três meses, até três vezes por ano no caso das mulheres.

O Ministério da Saúde lembra que, segundo o inciso IV do artigo 473 da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo do salário, por um dia, a cada 12 meses, em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada.

O processo de doação leva cerca de 40 minutos. Inicialmente, o doador passa pela recepção, pré-triagem, triagem e depois a coleta. A retirada do sangue, em si, leva 15 minutos. “Todos os dias existem muitos pacientes precisando de transfusão. O paciente não escolhe o dia de adoecer e você não encontra sangue em farmácia. A única maneira de se conseguir o sangue é através da solidariedade,” ressalta Nágela Lima.

Doador do Hemoce há 12 anos, Leandro Rego, 38, relata que é sempre um prazer poder fazer as doações regulares e contribuir com a vida de alguém que esteja precisando. “Já trabalhei como médico ortopedista na Unidade, e isso me deixou mais sensível à pauta. Sempre haverá demanda para a doação de sangue. Por isso, a gente precisa conseguir conscientizar as pessoas da importância da doação, e informar que o incômodo no procedimento é mínimo, diante dos benefícios."

A mobilização de doadores voluntários se estende à empresas parceiras do Centro. A coordenadora do programa de voluntariado da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), Fabiana Collyer, 49, conta que nesse período de campanha, a Cagece tem organizado caravanas todos os dias para realizar a doação. “Essa caravana acontece em cada unidade da Capital e do interior do Ceará. O programa de voluntariado da Cagece trabalha diretamente voltado para instituições. Todos que estão aqui, estão para salvar vidas.”













A Semana do Doador também marca o aniversário de 39 anos do equipamento, celebrado no dia 23 de novembro. O Hemoce foi um dos primeiros hemocentros brasileiros. "Hoje, o Centro é responsável por 100% dos atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS), no Ceará. O Hemoce ampliou sua rede de serviços e oferece diagnósticos clínico e laboratorial, além de atendimento ambulatorial para pacientes com coagulopatias e hemoglobinopatias”, detalha Luciana Carlos.

Sobre a data

Conforme o Ministério da Saúde (MS), o mês de novembro foi escolhido por preceder um período de estoques baixos de sangue. A proximidade das férias, de datas comemorativas de fim de ano, Carnaval e outros períodos de feriados prolongados torna esse dia especialmente importante para lembrar a população sobre a necessidade de atos solidários e regulares da doação de sangue.

O sangue doado é utilizado para pessoas com doenças hematológicas variadas e câncer, pessoas que se submetem a cirurgias eletivas de grande porte e para emergências. O sangue é um composto de células que cumprem funções como levar oxigênio a cada parte do corpo, defender o organismo contra infecções e participar na coagulação. A quantidade de sangue retirada não afeta a saúde do doador porque a recuperação é imediata, após a doação.

Serviço



Lançamento da Semana do Doador de Sangue

Quando: segunda-feira (21), às 10 horas

Onde: Hemoce (Av. José Bastos, 3390 – Rodolfo Teófilo, Fortaleza – CE).

Tags