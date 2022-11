Empresa realiza consultas nutricionais gratuitas em supermercado de Fortaleza

A ação conta com o espaço Arena Ouro em alusão a Copa do Mundo no Catar

A empresa Campo Ouro Verde está oferecendo um espaço com consultas nutricionais gratuitas e degustação de produtos nos supermercados da Capital. Nesta primeira edição, a ação conta com o espaço Arena Ouro, em alusão a Copa do Mundo 2022 que iniciou na manhã desse domingo, 20, em Al Khor, no Catar.



O primeiro a receber a Arena Ouro foi o Supermercado Costa Mendes, bairro no Mondubim, no último dia 11 de novembro. Na última sexta-feira, 18, foi a vez do Supermercado Mãe Rainha, em Itaitinga e, no dia próximo 25, a ação se encerra no Ana Risorlange Supermercado, no bairro Bom Jardim.

CEO da Campo Ouro Verde, Aderlan Sampaio comenta que serão entregues brindes para quem visitar o espaço. "É mais uma forma de estarmos perto das pessoas, conhecendo os nossos produtos e garantindo a boa alimentação", diz.

Serviço

Arena Ouro da Campo Ouro Verde

Local : Ana Risorlange Supermercado

Endereço: R. Maria Júlia, 980 - Bom Jardim, Fortaleza

Data: 25/11

Horário : das 9 às 11 horas

