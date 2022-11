Novembro Azul Diabetes: ação educativa realiza testes de glicemia capilar gratuitos em Fortaleza

Dados do Atlas da Diabetes alarmam crescente da doença no País. Evento que acontece nos dias 19 e 26 de novembro tende a conscientizar e prevenir cidadãos da capital

Ao englobar três campanhas de prevenção, o Novembro Azul propicia que entidades da medicina visualizem com cautela uma das doenças crônicas que mais acometem pessoas nos últimos anos: a Diabetes.

Em 2021, a 10ª edição do Atlas da Federação Internacional de Diabetes apontou que o Brasil é o 6° país com maior incidência da doença no ranking mundial, atrás apenas dos grandes consumidores de glicose, como os EUA e a China.



O Dia Mundial da Diabetes, recordado em 14 de novembro, alerta para uma projeção histórica feita pelo Atlas da Diabetes, onde mostra o alcance da doença em 23,2 milhões de adultos brasileiros.

A fim de conter estes números, e conscientizar os cearenses acerca deste aumento, em Fortaleza, algumas unidades do Emílio Ribas abastecem a população com a realização gratuita dos testes de glicemia capilar e gincanas educativas sobre a doença. As ações serão incorporadas nas sedes do Eusébio, Fátima, Meireles, São Gerardo e Dom Luís, nos próximos dias 19 e 26 deste mês.

O tema "Educação para proteger o amanhã" objetiva que pessoas em situação de risco evitem o aparecimento da Diabetes, além de empoderar a pessoa que tem o diagnóstico da doença para que ela seja o protagonista do seu cuidado, fazendo escolhas conscientes e saudáveis.

Para a coordenadora da Endocrinologia do Emílio Ribas, Milena Teles, "as gincanas, e a realização de testes de glicemia capilar com profissionais de saúde qualificados, ajudam a aumentar a conscientização sobre a prevenção, diagnóstico precoce e o bom controle dessa condição tão prevalente", conclui a endócrina.



Serviço

Ação educativa sobre diabetes e testes de glicemia capilar gratuitos em Fortaleza

Quando: 19 e 26 de novembro

Horário: 7 às 10 horas

Locais: Emílio Ribas, nas unidades: Eusébio; Meireles; São Gerardo; Fátima e Dom Luís

