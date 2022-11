14 postos de saúde de Fortaleza funcionam neste sábado, 19

As atividades nos postos de saúde encerram às 17 horas

A partir das 8 horas deste sábado, 19, 14 postos de saúde de Fortaleza oferecem atendimento gratuito para a população. Nas unidades, serão reforçados atendimentos voltados à prevenção de doenças e cuidados com o homem em alusão ao Novembro Azul.

Durante os atendimentos, testagens rápidas para HIV, sífilis e hepatites, atualização do esquema vacinal, acompanhamento com nutricionista, entrega de preservativos e orientações gerais a respeito de doenças que mais afetam os homens, assim como outros serviços, estarão disponíveis. As atividades nos postos de saúde encerram às 17 horas.

Serviço

Postos de saúde que abrem neste sábado, 19

Paulo de Melo

Endereço: Rua Bernardo Porto, 497 – Monte Castelo



4 Varas

Endereço: Rua Profeta Isaías, 456 – Barra do Ceará

Célio Brasil Girão

Endereço: Rua Henrique Firmeza, 82 – Cais do Porto

Miriam Mota

Endereço: Rua Cel. Jucá, 1636 – Aldeota

Clodoaldo Pinto

Endereço: Rua Banvarth Bezerra, 100 - Padre Andrade

Mariusa Silva

Endereço: Rua Araça, s/n – Bonsucesso

Antônio Ciríaco

Endereço: Rua Gomes Brasil, 555 – Parangaba



Oliveira Pombo

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, s/n – Couto Fernandes



Dom Lustosa

Endereço: Rua A, s/n – Granja Lisboa



Ronaldo Albuquerque

Endereço: Av I, s/n – Conj.Ceará



Zélia Correia

Endereço: Rua Antônio Pereira, 1495 – Planalto Ayrton Senna



João Hipólito

Endereço: Rua 03, nº 88 – Dias Macedo



Hélio Goes

Endereço: Av. Engenheiro Leal Limaverde, 453 – Sapiranga

Maria de Lourdes

Endereço: Rua. Reino Unido, 115 – Jardim das Oliveiras



