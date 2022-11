Mulheres de comunidade de Fortaleza recebem palestra sobre dignidade menstrual

Evento, realizado no bairro Jacarecanga, faz parte de campanha para sabonete íntimo e teve presença de uma das embaixadoras do produto, Isabele Temóteo, e do marido da influenciadora, o cantor Xand Avião

Cerca de 300 mulheres da comunidade do Tirol, no bairro Jacarecanga, em Fortaleza, participaram de um dia de atividades e roda de conversa sobre dignidade menstrual. Durante o evento, as mulheres também receberam um kit com absorventes e sabonete íntimo. A ação, promovida pela empresa farmacêutica Cimed, ocorreu no Centro de Formação de Atletas do Tirol.

A moradora da comunidade e professora de balé Renata Helena Sancho, 27, chegou no início da manhã no local e participou de uma oficina de dança. Além dessa, oficinas de capoeira, confecção de bijuterias, colagem e yoga foram ofertadas. “A mulher desde cedo começa aquela rotina de responsabilidade, de família. Então essa quebra de rotina é bem produtiva para nós".

Depois das atividades, uma roda de conversa formada pela ginecologista Fátima Dias, a psicóloga Regina Lúcia Lopes, a vice-presidente da Cimed Karla Felmanas e a influenciadora Isabele Temóteo abordou temas como a saúde menstrual e o acesso a absorventes íntimos.

“Esse assunto é muito importante para todas as pessoas que têm vulva e útero. Não é só uma questão da falta do absorvente, mas é estrutural, falta de banheiros nas casas, saneamento básico, falta de limpeza. Se você não tem o que comer, como você tem dinheiro para comprar um sabonete íntimo?”, disse a psicóloga Regina Lopes.

Para Renata, absorventes deveriam ser gratuitos. “Se o posto de saúde, as escolas distribuíssem, seria mais fácil para as mulheres que não tem acesso. Deveria ser distribuído como camisinha”, opina. Ela acha positiva a discussão do tema, que ainda é um tabu na sociedade.

A moradora Magali Borges, 62, não quis participar das atividades, mas acredita que o lazer é “proveitoso” para quem quis engajar nas oficinas. Ela também achou positivo a doação de absorventes, apesar de já estar na menopausa. “Tem muitas mulheres aqui que não têm condição de comprar nem o pão, quanto mais o ‘modess’. É uma coisa barata, mas tem delas que não tem”, relata.

A prima de Magali, a dona de casa Nagila Araújo, 34, também foi para o evento em busca de ver o cantor Xand Avião, marido da influenciadora Isabele Temóteo, uma das convidadas. A mulher questionou o que seria doado. “É só um pacote de absorvente? O fluxo da menstruação é muito, então um pacote de absorvente não dá, mas pelo menos ajuda a não botar um paninho, ainda tem gente que usa. Eu não uso [pano], consigo comprar".

Ação ocorreu em outros estados

A ação faz parte da campanha publicitária para um absorvente íntimo vendido pela empresa farmacêutica Cimed. O mesmo tipo de evento foi promovido, com diferentes influenciadoras, em outros dois estados. O assunto da pobreza menstrual foi o escolhido para atrelar um projeto social à campanha do produto.

“Eu nem conhecia desse assunto, nem tinha ouvido falar. Quando comecei a receber os estudos que o pessoal do marketing trouxe, pensei que tinha tudo a ver com o produto”, afirmou a vice-presidente da empresa, Karla Felmanas. “A gente resolveu levar educação, conhecimento e fazer as entregas de absorventes.”

Nos outros estados, São Paulo e Manaus, o evento foi realizado em escolas públicas, para públicos de crianças e adolescentes. Já no Ceará, o público era majoritariamente composto por mulheres com mais de 50 anos, muitas já estando em menopausa. “A gente vai ter que mudar um pouquinho o que fazia nos outros. O público vai querer saber mais sobre a entrada na menopausa. Mas como o sabonete é para todas as faixas etárias, acho que vai ser bacana.”

Sobre continuar o trabalho sobre o assunto da pobreza menstrual para além dos eventos de campanha do sabonete, a vice-presidente afirmou que uma parte dos lucros do produto será doado para uma organização não-governamental, a Plan International. A cada sabonete vendido por um ano, R$ 0,05 será doado para a instituição. A empresa não repassou uma projeção sobre a quantidade final que será doada.



