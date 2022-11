Gonzaguinha de Messejana: Prefeitura de Fortaleza anuncia início das obras em novembro

A unidade hospitalar ganhará uma nova estrutura física e terá um acréscimo no número de leitos

A Prefeitura de Fortaleza concluiu nesta sexta-feira, 18, o projeto do novo Hospital Distrital Gonzaga Mota, localizado no bairro Messejana. Com investimento de R$ 29 milhões, as obras devem ser iniciadas ainda esse mês, afirmou José Sarto, prefeito de Fortaleza.

A expectativa é de que a unidade hospitalar ganhe uma nova estrutura física e ofereça mais conforto, segurança e qualificação do atendimento materno-infantil.

“Nós vamos acrescentar 14 leitos, adequar as normas técnicas que década após década, evidentemente, avançam no sentido de dar mais conforto e segurança a quem trabalha e ao paciente”, disse o prefeito durante o anúncio da obra.

Com o acréscimo de 14 leitos, passará de 85 unidades para 109. Elas serão distribuídas entre: urgência Obstétrica (10), Centro de Parto Normal (10) e leitos de internação (89).

Imagem do projeto de modernização do hospital mostram como a unidade deve ficar após as reformas. (Foto: Reprodução/Prefeitura de Fortaleza)



As obras de requalificação e modernização do hospital também preveem o funcionamento de consultórios médicos, ambulatório e consultórios com serviço social, psicologia e fonoaudiologia, além de sala de ultrassonografia e raio-X.

A promessa é que a nova estrutura deve ser entregue no segundo semestre de 2024 e também contará com setor de diagnóstico, terapia, centro cirúrgico obstétrico, com três salas cirúrgicas e uma sala de recuperação anestésica.