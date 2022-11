Candidatos em seleção para socioeducadores entram na Justiça para garantir convocação

Candidatos na seleção para agentes socioeducadores estão procurando a Justiça alegando irregularidades na convocação feita pela Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo (Seas). Entre os argumentos, eles afirmam que a Seas está prorrogando contratos temporários de agentes socioeducadores em vez de chamar os aprovados no último processo seletivo — o que tem permitido com que, até mesmo, agentes que não passaram neste último edital se mantivessem no cargo, já que foram aprovados no antigo e tiveram a permanência estendida.



A Seas, por sua vez, rebate qualquer tipo de irregularidade. “A ordem de classificação na convocação dos candidatos é obedecida rigorosamente pela Seas” e “Inexiste qualquer prorrogação do período de contratação de Socioeducador em detrimento da convocação dos candidatos aprovados na última seleção pública”, afirmou a Superintendência a O POVO.



Conforme um agente socioeducador, que pediu a O POVO para ter a identidade preservada, a pauta mais pertinente dos aprovados diz respeito à convocação. Ele reconhece que o Edital nº 003/2021 — Seas/Seplag já foi chamado um número até significativo de agentes, mas diz que a convocação não está ocorrendo pela ordem da classificação. “Pessoal que está lá atrás na lista foi colocado na frente de outros”, reclama.



Um outro agente socioeducador chegou a entrar com uma ação na 6ª Vara da Fazenda Pública apontando irregularidades. “Todas estas contratações ditas temporárias, em lugar dos que foram classificados na seleção em comento, e renovadas indefinidamente são fraudes ao princípio da isonomia, destarte, passíveis de anulação pelo Poder Judiciário”, diz trecho da inicial. O caso segue em andamento e ainda não teve sentença.



Um outro grupo de agentes ingressou com uma reclamação na ouvidoria do Ministério Público Estadual (MPCE) para avaliar a possibilidade de ingresso de uma ação civil pública. "Estão prorrogando os contratos temporários ao invés de serem chamados os aprovados no último processo seletivo em comento", diz o texto.



À 6ª Vara da Fazenda, a Seas afirmou que precisou estender os contratos temporários dos agentes socioeducadores aprovados em certame de 2017 em virtude, primeiramente — em 2019 —, para que fosse finalizado o concurso público para a categoria e, posteriormente, — em 2020 — por conta do estado de calamidade decretado por causa da pandemia de Covid-19. O concurso que, estava em fase de planejamento, entretanto, também teve a tramitação interrompida em virtude do coronavírus.



A O POVO, a Seas também reforçou não estar cometendo nenhuma irregularidade. Confira a resposta do órgão, por meio de sua assessoria de comunicação, na íntegra:



1. A ordem de classificação na convocação dos candidatos é obedecida rigorosamente pela SEAS. No entanto, é possível haver alteração na ordem de chamada ante os pedidos de reclassificação apresentados por alguns candidatos, situação em que é realizado seu remanejamento para o final da fila. Importante esclarecer ainda, que os candidatos que apresentarem algum tipo de pendência na investigação social não são convocados em virtude de serem considerados inaptos para o exercício da função.

2. Inexiste qualquer prorrogação do período de contratação de Socioeducador em detrimento da convocação dos candidatos aprovados na última seleção pública. Vale ressaltar, que em virtude da seleção pública temporária, objeto do Edital n° 003/2021 – SEAS/SEPLAG, já foram firmados 740 (setecentos e quarenta) contratos temporários de Socioeducador, e na medida que os contratos anteriores forem perdendo sua vigência, serão realizadas novas convocações dos candidatos aprovados na seleção pública regida pelo Edital n° 003/2021 – SEAS/SEPLAG.

3. Desde o ano de 2017 a Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo – SEAS, para compor o seu quadro de pessoal, realiza Seleção Pública Temporária para o preenchimento de vagas de nível superior (Assistente Social, Psicólogo e Pedagogo) e de nível médio (Socioeducadores), sendo o certame organizado pela Fundação Universidade Estadual do Ceará – FUNECE. Destacamos que objetivando promover uma maior profissionalização e qualificação do serviço prestado aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, os candidatos aprovados passam por uma formação inicial com carga horária de 80h/a e um estágio em serviço de 80h/a, antes do início das atividades laborais. Desse modo, informamos que não há contratação de terceirizados para o desempenho das atividades de socioeducadores.



