32 semáforos têm instabilidade nesta quinta-feira, 17, em Fortaleza

Pelo menos de 3% da rede semafórica de Fortaleza, composta por 1065 equipamentos, apresentam instabilidade na manhã desta quinta-feira, 17. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informa que a maior parte das ocorrências se deu por furtos de cabeamento e outros casos são por falhas no fornecimento de energia. Os semáforos podem ficar piscantes ou apagados por falta de energia, pico de tensão e furtos de cabeamento.

A Autarquia também informou que em casos de falta de energia ou pico de tensão, um sistema de proteção é acionado automaticamente para evitar danos aos equipamentos. Quando a operação não é normalizada de imediato, é necessária a ida de técnicos ao cruzamento para reiniciar ou providenciar alguma correção no dispositivo.

Quanto a furtos de cabeamento, técnicos são enviados aos locais para a devida reposição. A prática criminosa também confere riscos à segurança viária. O órgão destaca que atua em parceria com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para a identificação dos criminosos, nos casos de furto de fios.

"Em quaisquer situações em que os semáforos não funcionem adequadamente, agentes e operadores de tráfego são enviados às vias e corredores com maior fluxo de veículos ou em horários de pico para controlar o trânsito e auxiliar os condutores", comentou AMC, por meio de nota.

Nestes casos, a recomendação do órgão é que os condutores sigam a regra geral de circulação, prevista no artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Em caso de trânsito por fluxos de veículos que se cruzem em local não sinalizado, a preferência de passagem será do veículo que vem pela direita.

