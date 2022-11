Casa de Cuidados do Ceará realiza treinamento de manuseio de ventiladores mecânicos

Com o intuito de aprimorar a assistência para seus pacientes, a Casa de Cuidados do Ceará, da Secretaria de Saúde do Estado, oferece treinamento para o manuseio de aparelhos de ventilação mecânica. O treinamento acontece semanalmente por meio do projeto “papo ventilado”, destinado para cuidadores e pacientes do equipamento.



Na Casa de Cuidados, sete pacientes dependem do uso do aparelho, juntamente com os portadores de esclerose lateral amiotrófica, ELA, e outras doenças neuromusculares. No processo de integração, os profissionais e cuidadores passam por treinamento de manutenção e funcionamento de ventiladores mecânicos. A capacitação busca prepará-los para o andamento do tratamento com o paciente de casa depois de receber alta.

O local possibilita a melhoria de leitos de hospitais e diminuição dos índices de infecção. O equipamento oferece retorno seguro de seus pacientes para casa. O treinamento é destinado apenas para os profissionais que integram a equipe da Casa de Cuidadores do Ceará.



