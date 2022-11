Semana da Prematuridade: Hospitais realizam ações em alusão ao Novembro Roxo

O Dia Mundial da Prematuridade é comemorado em 17 de novembro e tem como objetivo advertir sobre o crescente número de partos prematuros, falar sobre prevenção e informar sobre as consequências da antecipação do nascimento para o bebê, para a família e para a sociedade.

Em alusão a campanha Novembro Roxo, os hospitais vinculados à Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) realizam, ao longo da semana que vem, ações com foco no aperfeiçoamento da assistência ao bebê prematuro.

Desde 2014, a ONG Prematuridade.com iniciou as mobilizações sobre a causa no Brasil. O tema central da campanha deste ano no mundo é “Garanta o contato pele a pele com os pais desde o momento do nascimento”. Segundo dados do Ministério da Saúde, até o dia 1º de novembro de 2022, 11.732 bebês nasceram antes da data prevista no Ceará. Em 2021, o número chegou a 14.850.

Ações nos Hospitais

Hospital Infantil Albert Sabin

No Hospital Infantil Albert Sabin será feita uma decoração para alertar profissionais e visitantes sobre a importância do cuidado com os recém-nascidos e com seus familiares a partir da quarta-feira,16. No mesmo dia, às 14 horas, o Serviço Social e o setor de Psicologia farão uma roda de conversa no auditório no Centro Pediátrico do Câncer, para trazer discussões sobre o assunto. Já na quinta-feira, 17, a partir de 8 horas, palestras, mesas redondas multidisciplinares, relatos de experiências e discussões sobre o atendimento humanizado serão realizados no auditório do Centro de Estudos.

Hospital Geral César Cals

Já no Hospital Geral César Cals, ocorre a Semana da Prematuridade que conta com sua 5ª edição. Na ocasião, haverá a comemoração de 25 anos do Método Canguru, em que o prematuro é colocado em contato com a pele da mãe ou do pai de forma gradativa, entre outras ações. O HGCC é referência com esse tipo de atendimento no Ceará. Até sexta-feira, 18, ocorrem oficinas de sensibilização nas Unidades Neonatais e nas salas de parto, rodas de conversa com mães e pais, mostra de fotos com recém nascidos e desfile de bebês que já saíram do Hospital e profissionais.

Hospital Geral de Fortaleza

A Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do Hospital Geral de Fortaleza realiza, entre os dias 14 e 18 de novembro, ações voltadas a profissionais, alunos e pais de bebês prematuros. O intuito é trazer capacitação de manejo e cuidados com os pequenos, além de debater assuntos como a importância da amamentação e do luto. O evento tem o apoio de toda a equipe da Unidade Neonatal, incluindo Fisioterapia, Fonoaudiologia, Serviço Social e Enfermagem. Os participantes terão acesso a palestras, rodas de conversa, gincanas e oficinas sensoriais.



Hospital Geral Dr. Waldemar Câmara

Na semana do dia 14 a 18 de novembro serão promovidas ações para mães e pacientes da Unidade Neonatal do Hospital Geral Dr. Waldemar Câmara. As atividades serão ofertadas para colaboradores do hospital, estudantes da Saúde e áreas relacionadas. Na quinta-feira, 17, haverá uma live com profissionais da Neonatologia para falar sobre os avanços na área e seus desafios. Um dos focos da campanha deste ano será a busca pela ampliação do número de doadoras externas de leite humano, em decorrência do baixo estoque do alimento.

