Projeto Acolher chega ao bairro Genibaú nesta sexta-feira, 11

O Projeto Acolher, desenvolvido pela Secretaria de Proteção Social, chega nesta sexta-feira, 11, ao bairro Genibaú, em Fortaleza. O projeto tem o objetivo de expandir a programação de ações e serviços de cidadania, saúde, qualificação profissional e ambientais para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A iniciativa já atendeu milhares de pessoas em 21 bairros da Capital e conta com ações de outros órgãos e entidades parceiras em atividades de assistência às sextas. A 22ª edição acontece na Praça do Genibaú, na avenida Fernandes Távora, s/n, das 9 às 16 horas.

Entre os serviços disponíveis, a van da Política sobre Drogas com equipe de vários profissionais para a realização de atendimento em campo e encaminhamentos à rede pública de assistência social e o Caminhão do Cidadão com o serviço de emissão gratuita de documentos estarão presentes no local.

A equipe do Centro de Referência de Direitos Humanos, que prestará serviços de atendimento psicossocial e o Ônibus Lilás com debates sobre a Lei Maria da Penha, orientações sobre os tipos de violência e escuta qualificada para mulheres também estarão disponíveis no local.



No evento, serão oferecidos cortes de cabelo e atividades para crianças por meio do Espaço Viva Gente, a Coordenadoria de Inclusão Social ofertará cursos profissionalizantes e de Políticas Públicas LGBT disponibilizará atendimentos a população LGBT, incluindo orientação sobre a mudança de nome social para pessoas trans.

Além das atividades citadas, serão oferecidos serviços de saúde com atualização do ciclo vacinal, curativos, testagem de Covid-19, aferição de pressão e glicemia e cursos profissionalizantes.



A Perícia Forense do Ceará (Pefoce) participa da ação coletando de DNA para ajudar a encontrar pessoas que estão desaparecidas.

A Defensoria Pública do Ceará estará repassando informações e encaminhamentos a respeito da garantia de direitos; a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema) fará doação de mudas de plantas nativas e o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) fará cadastros e verificação de oportunidades e encaminhamento para vaga de emprego, além de prestar informações sobre CTPS Digital.



A Prefeitura de Fortaleza participa do evento com ações e serviços da Funci e do Centro POP, enquanto o SESC apresenta palestras sobre fatores de risco para câncer bucal e prevenção e diagnóstico do câncer de mama.





Serviço

Projeto Acolher no Bairro Genibaú - Fortaleza



Data: 11/11/2022 (sexta-feira)

Horário: 9 às 16 horas

Local: Praça do Genibaú, na Avenida Fernandes Távora, sem número



