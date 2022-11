Busca ativa com visitação domiciliar para ampliar cobertura vacinal infantil começa em Fortaleza

A expectativa é contemplar mais de cinco mil crianças em todas as Regionais da Cidade

Com o intuito de ampliar a cobertura vacinal de crianças, a Prefeitura de Fortaleza dá início à visitação domiciliar para avaliar a caderneta de vacinação dos pequenos. A partir do Monitoramento Rápido de Cobertura (MRC) do público de 2 meses até 4 anos, será realizada a atualização do esquema vacinal preconizado pelo Plano Nacional de Imunização (PNI).

As vacinas prioritárias a serem avaliadas pela ação são a da Poliomielite (VIP/VOP) e Tríplice Viral (sarampo, caxumba, rubéola e catapora).

A seleção dos domicílios que devem passar pelo MRC foi feita mediante sorteio. Ao todo, serão contempladas 5.800 crianças, com amostragem realizada com 50 daquelas que residirem na área de abrangência de cada posto de saúde.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Todavia, conforme a coordenadora de imunização da Prefeitura de Fortaleza, Vanessa Soldatelli, apesar da faixa etária alvo, as equipes de vacinação devem aproveitar a oportunidade para avaliar a situação vacinal dos adolescentes e adultos que residem no domicílio.

Já para visitar os domicílios, a equipe será formada por até três profissionais (enfermeiro, técnico de enfermagem e Agente Comunitário de Saúde), das 8 às 17 horas. Os profissionais atuam em carros oficiais, com crachá de identificação e portando caixa térmica com as vacinas.

Os imunizantes que estão sendo ofertados são: Poliomielite (VIP/VOP), Tríplice Viral, Dupla Bacteriana (difteria e tétano), HPV (papilomavírus humano), Meningocócica Tipo C e a Meningocócica ACWY.

O que é o Monitoramento Rápido de Cobertura (MRC)?

O MRC é uma atividade de supervisão das ações de vacinação recomendada pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). Ele serve para avaliar a cobertura vacinal, a partir da visita em cada domicílio, utilizando a verificação do comprovante de vacinação do público-alvo e por ser uma atividade de campo.

Segundo a Prefeitura de Fortaleza, o monitoramento é um método que irá ajudar a identificar e vacinar a população não vacinada ou com esquema incompleto, reduzindo o risco de doenças preveníveis por vacinação.

A partir dos resultados do MRC, a Prefeitura poderá subsidiar a tomada de decisões sobre a definição ou redefinição de estratégias adicionais de vacinação, visando melhorar as coberturas vacinais e, consequentemente, diminuir a população de vulneráveis.

Imunização prioritária: Estatísticas da vacinação contra a poliomielite e o sarampo

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, entre os meses de janeiro a outubro deste ano, a cobertura vacinal contra o sarampo está em 80,9 % para a primeira dose (D1) da vacina tríplice viral e 63,9% para a segunda dose (D2), ambas estão disponíveis durante todo o ano nos postos de saúde.

Adultos até 29 anos que não possuem o esquema completo de duas doses e profissionais da saúde também podem se dirigir aos postos para aplicação.

A vacina de rotina contra a Poliomielite Inativada (VIP) deve ser aplicada aos 2, 4 e 6 meses de vida.

Em Fortaleza, de janeiro a outubro de 2022, 19.852 crianças foram imunizadas, sendo 73,6% da meta. Já o primeiro reforço é aplicado com 1 ano e 3 meses com a vacina oral contra Poliomielite (VOP - gotinha), que até outubro, imunizou 19.142 crianças, representando 70,9 % da cobertura vacinal no mesmo período.

A meta definida pelo Ministério da Saúde para a vacinação de rotina das crianças é de 95%.

Vale ressaltar que as salas de vacinas do município estão abastecidas com todos os imunobiológicos e os moradores podem comparecer aos postos de saúde para terem seus cartões avaliados e vacinas atualizadas.



Sobre o assunto Rio suspende vacinação infantil contra covid-19 por falta de doses

Vacinação infantil: campanha mira poliomielite e outras doenças

Museu da Vida lança websérie sobre importância da vacinação infantil

Tags