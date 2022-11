Unidade móvel oferece serviço para trabalhadores no José Walter

A unidade de Atendimento Móvel do Desenvolvimento Econômico, disponibilizada pela Prefeitura de Fortaleza, oferece serviços para trabalhadores e empreendedores no bairro José Walter até o dia 25 de novembro. O atendimento acontece de segunda a sexta, de 8h às 12h e das 13h às 17h. A ação tem como objetivo ampliar o empreendedorismo sustentável, facilitando o acesso dos serviços ofertados pelo Sine Municipal para a população. A unidade percorre os bairros da cidade mensalmente.



A população tem acesso a ações de formalização de negócios, capacitações, consultorias, atendimento ao empreendedor e ao empregador, orientação profissional, busca por vagas de emprego, por meio do Sine Municipal e acesso a crédito orientado pelo Programa Nossas Guerreiras. Na ocasião, os técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico estão à disposição para a elaboração e emissão da declaração anual de faturamento do Microempreendedor Individual e informes sobre programas como Fortaleza Capacita e Fortaleza + Futuro.



Depois do José Walter, o equipamento vai para outros bairros de acordo com a demanda da comunidade e lideranças. "A ideia é levar todos os serviços de desenvolvimento econômico para todos os bairros de Fortaleza. Já passamos pelos bairros Centro, Antônio Bezerra, Conjunto Ceará, Parque Santa Rosa, Passaré, Pirambu, Messejana, Vicente Pinzon e o que temos observado é um fluxo intenso de pessoas buscando os serviços do Desenvolvimento Econômico", afirma Rodrigo Nogueira, secretário titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.







SERVIÇO



Unidade de Atendimento Móvel do Desenvolvimento Econômico



Funcionamento : até 25 de novembro de 2022

Atendimento: segunda a sexta-feira

Horário: 8h às 12h e 13h às 17h

Local: Avenida C, 311 - José Walter (estacionamento da Praça da Paróquia Santíssima Trindade)



Para solicitar atendimento no seu bairro basta contactar a SDE pelo telefone 0800 081 4141 ou pelo Canal do Desenvolvimento Econômico



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Funarte lança programa de inovação desenvolvido com a UFRJ

Estudo avalia relação entre deficiência e desigualdade social no DF

Tags