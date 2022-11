Falso entregador é flagrado por câmeras praticando roubo no Bairro de Fátima

Um homem pilotando uma motocicleta e vestido como entregador de aplicativo foi flagrado roubando uma pessoa por câmeras de segurança na rua Eusébio de Sousa, Bairro de Fátima, em Fortaleza. O caso foi registrado no sábado, 5.



Conforme moradores, o local tem registrado diversos crimes de roubo. Os relatos incluem uma ocorrência em que 16 aparelhos celulares foram roubados de uma só vez de um grupo de estudantes. Um motoqueiro, também vestido de entregador, teria cercado os alunos. As vítimas tentaram correr, mas dois criminosos aguardavam no fim da rua e todos foram rendidos.

Os moradores comentam que devido a área ter muitas escolas e universidade, os criminosos aproveitam para atacar os estudantes. No caso do vídeo obtido pelo O POVO, a vítima mora em um condomínio nas proximidades e voltava da academia quando foi abordada pelo assaltante.

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que a Polícia Civil, por meio do 15º Distrito Policial, apura um roubo no Bairro de Fátima. Conforme o órgão, as vítimas devem repassar informações por meio do Boletim de Ocorrência.



"A PC-CE orienta que as vítimas repassem informações por meio de Boletim de Ocorrência (BO), que também pode ser feito na Delegacia Eletrônica (Deletron), no site www.delegaciaeletronica.ce.gov.br. A Deletron atende todo o Estado do Ceará, a qualquer hora do dia ou da noite. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informa que viaturas realizam o policiamento ostensivo de modo diuturno na região. Diligências seguem em andamento com o objetivo de localizar e capturar os suspeitos", divulgou o órgão.

