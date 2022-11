Viradinha Cultural garante a diversão da criançada em Fortaleza

Dezenas de crianças participaram da 2° edição da Viradinha Cultural nesse sábado, 5. Evento ocorreu na Praça Manoel Dias Macedo, no Bairro Ellery, em Fortaleza, e proporcionou momentos de lazer e oficinas formativas para a garotada – que além de pipoca e algodão doce ganhou a chance de explorar diversas atividades.

O evento ocorreu a primeira vez de forma híbrida devido à pandemia da Covid-19. Nesta segunda edição, que aconteceu na sexta-feira, 4, e nesse sábado, a proposta era garantir que as crianças brincassem e aprendessem com segurança, "levando em conta que o processo de socialização é fundamental na construção de vínculos afetivos e desenvolvimento infantil saudável", segundo organização.

Dentre as atividades, estão contação de histórias, circo, musical e teatro de bonecos. Além disso, havia distribuição de pipoca e algodão doce e espaços para as crianças desenharem, pintarem o rosto ou ainda se inscreverem em esportes como vôlei e futsal.

Antes da primeira atividade começar o pequeno Lucas, de 7 anos, já brincava na praça. A mãe dele, Lucivania Miranda, 41, observava sentada a criança se divertir. "(O evento) É bom porque ele brinca com os coleguinhas", destacou a costureira.

Atrações empolgam crianças e adultos

Quando a contação de história teve início, todas as crianças voltaram os olhos para o palco montado pela organização do evento. Ao som de Luiz Gonzaga, os pequenos ouviram atentos uma narrativa sobre o Nordeste e dançaram juntos em seguida, celebrando a região e sua riqueza cultural.

Essa foi uma das partes preferidas de Maria Luna, de 6 anos, que ama dançar. A pequena conta que se divertiu ao lado dos amigos. "Eu já brinquei de estátua, de pega-pega, de esconde-esconde (...) Muito legal essa praça. Eu acho muito legal", destaca, com um sorriso tomando conta do seu rosto.

Luna veio acompanhada da avó, Simone Santos, 51, que a trouxe pelo segundo dia consecutivo. "É a maior alegria do mundo, porque qualquer coisa ela (Luna) está satisfeita. Ontem subiu no palco, dançou. Ela ama essas coisas, participa de tudo", conta a dona de casa, moradora do bairro.

Fortaleza, Ce, BR 05.11.22- Viradinha cultural do bairro Elery com contação de histórias. Na foto Simone Santos e Marina Luna (Fábio Lima/O POVO) (Foto: FÁBIO LIMA)



Quem também estava empolgado com o evento era João Caio, de 7 anos, que contou estar "muito feliz" com as diversas atividades disponíveis. A mãe, Katiuscia Cristina, 41, compartilhou o sentimento e disse que a Viradinha era para ter acontecido antes, completando: "Dá uma ocupação pra eles e pra gente também, porque as praças precisam disso daqui. Tenho muito que agradecer".

Fortaleza, Ce, BR 05.11.22- Viradinha cultural do bairro Elery com contação de histórias N foto: Katiurcia e João Carlos(Fábio Lima/O POVO) (Foto: FÁBIO LIMA)



Vanessa Garcia, 36, também considera importante ter um evento como esse ocupando a praça. Ela veio na sexta com o filho e o afilhado e retornou com eles hoje. "Eu adorei, porque foi bem diferente. Teve historinhas, música, e fez com que as crianças interagissem, porque em muitos cantos assim nem todas elas conseguem interagir. E foi bem chamativo. Eles (o filho e o afilhado) participaram demais", relata.

Evento também disponibilizou uma tenda informativa com materiais sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) para conscientizar os participantes sobre os direitos e proteção do público infanto-juvenil.

A Viradinha Cultural é uma realização da Associação Comunitária dos Bairros Ellery e Monte Castelo, Artéria Cidadã em parceria com o Instituto Juventude Inovação - IJI e apoio da Casa Civil do Governo do Estado do Ceará.

