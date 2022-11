Aluno de 18 anos é acusado de tentar estuprar estudante de 14 em colégio militar de Fortaleza

Um aluno de 18 anos está sendo acusado de ter tentado estuprar uma estudante de 14 anos na segunda-feira, 31, no Colégio da Polícia Militar do Ceará General Edgard Facó (CPMGEF), em Fortaleza. Conforme Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito foi suspenso da escola.

De acordo com relatos obtidos pelo O POVO, de professores e alunos, o ato aconteceu dentro do colégio. Na ocasião, o aluno teria tentado violentar a estudante, menor de idade, se aproveitando do fato de estar sozinho com ela dentro de uma sala.

Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado e o caso é apurado pela Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca), que realiza oitivas, ouvindo as testemunhas.

Em entrevista ao O POVO, uma aluna da instituição, que não terá o nome identificado, informou que o aluno costumava ser "invasivo" com outras estudantes, algumas delas do 6° ano. "Ele sempre foi muito inconveniente com todas as meninas. Ele já abraçou uma amiga minha por trás, mesmo ela se afastando e mostrando estar desconfortável ele puxou ela novamente", relata.

Uma outra aluna da escola, que também terá a identidade protegida, fala que o suspeito agia de forma "sutil" e que por essa razão as alunas não conseguiam ter reação perto dele. De acordo com ela, o estudante costumava se aproximar sem permissão e fazer comentários invasivos.

"Era uma pessoa que sutilmente te desconfortava", frisa. Depois do ocorrido, alunas passaram a compartilhar diversos prints de mensagens recebidas pelo suspeito. Em alguns desses registros ele chegou a chamar estudantes para ter relações sexuais.

Caso gerou manifestação

Ainda de acordo com alunos, a escola teria tentado "abafar" ocorrido e só se manifestou nesta quinta-feira, 3, após caso ganhar repercussão na mídia. Em protesto ao caso e à postura do colégio, estudantes foram para a frente da escola, na tarde de hoje, e realizaram uma manifestação.

Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver alunos com cartazes e gritando frases como "Nossa escola é publica, nosso corpo não". De acordo com uma das alunas que participou do momento, pais que estavam próximo à escola na hora chegaram a apoiar o protesto.

Procurada pelo O POVO, a SSPDS informou que: "Logo ao tomar conhecimento, a instituição de ensino deu todo o suporte psicológico e administrativo à vítima, que foi encaminhada à Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza, onde o caso foi registrado inicialmente. O aluno, suspeito do ato, se encontra suspenso do colégio. Todas as medidas necessárias estão sendo adotadas".

Bruno Carvalho, professor de redação e orientador de estudo, frisa que muitos docentes da escola não estão falando sobre o caso por medo de retaliação. Ele dá aulas em um curso pré-vestibular para alunos da CPMGEF, e tem tentado dar suporte às alunas.

"Esse é um ponto que eu já venho lutando há muitos anos. Isso é uma pauta que a gente já luta, porque infelizmente os professores não se posicionam em caso de assédio (...) Acredito que falar não é apenas denunciar, mas demostrar apoio às meninas", destaca.

O POVO procurou o monitor do 3° ano da escola, cuja função é dentre outras acompanhar e proteger os alunos, para falar sobre o caso. Contudo, representante não correspondeu a nenhuma das tentativas de ligação ou mensagens de WhatsApp–, encaminhadas desde às 19h50m desta quinta.

O POVO também entrou em contato, por ligação e WhatsApp, com a Coordenadoria dos Colégios da Polícia Militar do Ceará (CCPM), às 19h20min de hoje. No entanto, até o fechamento desta matéria não houve retorno.

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca): (85) 3101-7340

