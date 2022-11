Prefeitura afirma que nova orla do Rio Ceará será entregue até 15 de novembro

A obra de requalificação da orla do Rio Ceará, na avenida Radialista José Lima Verdes, está perto de ser concluída. O prefeito José Sarto (PDT) afirmou que a primeira parte do projeto Beira-Rio deve ser entregue à população até o dia 15 de novembro. “Nós vamos completar o que tinha começado”, garantiu.

O local recebeu a construção de 13 quiosques, um novo calçadão, três quadras de areia, parquinho, academia ao ar livre, rampa e escadaria de acesso a mirantes. Na manhã de terça-feira, 1º, funcionários da obra trabalhavam na finalização das vagas de estacionamento ao lado do calçadão.

Na sua conta do Instagram, Sarto afirmou ainda que deverá ser implantada uma iluminação especial para a ponte que atravessa o Rio Ceará. “Eu quero, neste primeiro momento, até o dia 15 de novembro entregar a obra, e no restante do meu mandato torná-la mais bela ainda”, disse.

“Tá bom demais, mudou tudo”, afirmou o pintor Antônio Carlos Rodrigues, 60, que visitava o local nesta manhã. Ele não sabia que a obra estava acontecendo e foi surpreendido. Para ele, foi positivo a demolição das construções que haviam no entorno do rio. “Ninguém via nem a praia.”

O mestre de obras Alexsandro de Oliveira, 36, também achou a mudança positiva. “Tem que ver a política para permanecer assim”, afirmou. Para ele, tanto o poder público quanto a população do local precisam atuar na manutenção do local.

De acordo com a Secretaria Municipal Infraestrutura (Seinf), o projeto está 97% finalizado. O restante da obra consiste na instalação de mais mobiliários urbanos e a sinalização da avenida.

Os permissionários que poderão atuar nos quiosques construídos no calçadão já foram definidos, segundo a Secretaria Executiva Regional 1 (SER 1). A pasta afirma, por meio de nota, que foi dada prioridade para comerciantes que já exerciam atividade no local e que já possuíam permissão para o uso do espaço público. O critério foi estabelecido durante as negociações para a retirada dos antigos quiosques existentes no calçadão.

Comerciantes reclamam de demora no fornecimento de energia

Em abril de 2022, 10 boxes do projeto Beira-Rio já foram entregues para os permissionários. No entanto, a comerciante Rosimary Silva dos Santos, 56, contemplada com um dos boxes, afirma que nunca houve fornecimento de energia para os espaços. “É muito complicado. As respostas são sempre as mesmas: questões burocráticas”, afirma.

Por isso, Rosimary relata que muitos permissionários ainda não atuam no local. Para que consiga armazenar bebidas não alcoólicas e coco verde, a comerciante compra gelo todos os dias. Isso faz com que ela só ocupe a loja pela manhã, já que comprar gelo nos dois turnos significa “ficar no prejuízo”, segundo ela.

Questionada sobre o fornecimento de energia, a SER 1 afirmou que entrou em contato com a concessionária de energia Enel e “orientou os comerciantes quanto à documentação necessária para solicitar ligação individual de energia para cada box”.

Já a Enel afirmou na terça-feira, 1º, por meio da assessoria de imprensa, que enviaria uma equipe ao local para verificar a situação. A matéria será atualizada quando forem repassadas mais informações sobre o caso.

Falta de banheiros

Os comerciantes do local também afirmam que sentem falta da inclusão de banheiros na obra de requalificação. “Não tem banheiro nem pro cliente nem pro permissionário”, reclama Rosimary. Ela comparou ainda a requalificação realizada no calçadão da avenida Beira Mar, onde houve construções de banheiros públicos.

O POVO perguntou a Seinf se os banheiros ainda seriam construídos ou se não faziam parte da obra. Em nota, a secretaria afirmou que dos 13 quiosques construídos, nove têm banheiros.



