Dia de Finados: população presta homenagens nos cemitérios; veja fotos

Feriado nacional estabelecido por lei federal desde o ano de 2002, o Dia de Finados é uma data em que milhões de pessoas lembram de seus falecidos e vão aos cemitérios levar suas flores, velas, sentimentos e orações.

No Parque da Paz, no bairro Passaré, as famílias puderam assistir a uma missa celebrada pelo padre Gilson Soares, que fez uma bênção especial em memória dos quase 700 mortos pela Covid-19 no Brasil.

“Este é um momento de silêncio e oração. Deus é senhor da vida, viemos dEle e voltaremos para Ele algum dia. O próprio Jesus Cristo passou pela morte e depois ressuscitou. O Dia de Finados é importante para nós, os vivos. É a ocasião na qual devemos lembrar tudo o que os nossos mortos deixaram como legado”, falou o padre ao O POVO.

A última missa no Parque da Paz deve acontecer às 16h30, mas ao longo do dia, os visitantes participam de terços e orações em um palco montado na área externa, além de ouvir cânticos e a pregação da palavra de Deus. Cerca de 20 mil visitantes são esperados, de acordo com a administração do espaço.

No São João Batista, no Centro, as celebrações começaram logo no início da manhã, com a missa realizada às 6h, sendo a última celebração às 16h. Cerca de 50 mil pessoas devem passar pelo cemitério. Neste Dia de Finados, houve uma solenidade em memória do jovem cearense João Nogueira Jucá com a presença de militares e crianças e adolescentes atendidos pelo Grupo de Apoio e Mensagem ao Adolescente Cearense (Gamac) do bairro Vicente Pinzón.

Em 1959, com 17 anos, o estudante enfrentou um incêndio para ajudar a retirar pacientes - principalmente crianças - internados no Hospital César Cals. Sua morte foi em decorrência da explosão de um tanque de oxigênio enquanto fazia os salvamentos. O deputado Elmano de Freitas (PT), recém-eleito governador do Estado, enviou mensagem e coroa de flores em homenagem ao rapaz que hoje é patrono do Corpo de Bombeiros do Ceará e dos estudantes cearenses.

“Fui colega de João Nogueira no Colégio São João, e me lembro até hoje do dia em que o diretor, o professor Braveza, nos deu a notícia da morte dele. Nunca tínhamos visto nosso diretor chorar”, lembra, emocionado, Luís Carlos Barreira Nanan, presidente do Comitê Estadual da Preservação da Memória de João Nogueira Jucá.

Segundo Geilson Cajui, jornalista e vice-presidente do Comitê, a entidade cuida não só do túmulo de João Nogueira, mas também está reformando os jazigos abandonados ao redor. A reportagem verificou a situação de algumas sepulturas não muito distantes da entrada e viu lajes quebradas.

O cemitério São João Batista é o mais antigo da cidade e em 2022 completa 160 anos desde a inauguração oficial.

Veja algumas fotos do Dia de finados em fortaleza:

