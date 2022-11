Escolha da primeira escola: estrutura e proposta pedagógica são aspectos a serem avaliados

Encontrar uma escola com mensalidade que caiba no bolso, tenha boa localização, reflita as ideias de educação de cada família e passe segurança para os pais não é uma tarefa fácil. Se a busca é pela primeira escola da criança, a procura pode ser ainda mais desafiadora. Aspectos como estrutura, proposta pedagógica e inclusão já começam a ser avaliados pelos pais de bebês que vão iniciar a vida escolar em 2023.

Sophia, de 1 ano e três meses, deve ter a primeira experiência em uma escola daqui a alguns meses. A mãe da bebê, Rebeca Coelho de Sousa, 26, já iniciou a procura pela instituição que mais se aproxima de seus ideais e preferências. “Decidi colocar porque preciso trabalhar e acho que é a melhor decisão para o desenvolvimento dela”, afirma.

A psicóloga infantil e escolar Maria Júlia Farias explica que muitas famílias, assim como a de Rebeca, já procuram creches a partir do Infantil I. Além da demanda da rotina familiar, a decisão é motivada pelo desejo de estimular os bebês cognitivo e socialmente desde cedo. “A criança quando está se desenvolvendo até os 3 anos é uma esponjinha, tem o crescimento em ascensão em todas as funções cognitivas dela”, afirma.

Para Rebeca, o principal aspecto considerado na hora da escolha é a distância. “Eu preciso de um local que seja perto”, diz. Um ambiente limpo e confortável também está no topo das prioridades. Apesar de levar em consideração a propaganda "boca a boca” de amigos e familiares para algumas escolas, a creche precisa atender aos critérios que ela considera importantes.

Estrutura da escola

Quando visita uma escola, Rebeca procura observar se o local tem grades, cercas, móveis pontiagudos, se há câmeras e se o espaço é aberto. “Não me passa confiança uma creche que é toda fechada, que não permite visualizar as crianças”, afirma. A importância do espaço aberto na creche ainda vai além da segurança considerada por Rebeca.

A PhD em psicopedagogia Rita Figueiredo explica que áreas como pátios, parquinhos e jardins são necessários para a criança se movimentar. “A criança cresce pelo movimento, um ato precursor da inteligência. É importante ter um espaço amplo, quanto menos mobília na sala, melhor”, afirma. Rita orienta que os pais prestem atenção também na luminosidade e ventilação das salas de aula.

Para Maria Júlia, visitar a escola é essencial, e não só para os adultos verificarem o ambiente. Mesmo que em um primeiro momento os pais visitem sozinhos para tirar dúvidas burocráticas, a psicóloga afirma que a criança também deve ir. “Até porque quem vai ficar na escola é o pequeno”, diz.

Meio turno ou integral?

Decidir se o aluno ficará apenas meio período na escola ou estudará em tempo integral depende da disponibilidade da família para ficar com a criança no dia a dia. “Se a criança tem uma família que os pais trabalham e não tem como se ocupar dela o dia todo, eu acho que a escola de tempo integral é uma excelente proposta, pois ela fica sendo atendida por profissionais da educação, professores preparados e competentes para atuar com aquelas crianças”, afirma Rita.

Alguns pais podem se preocupar com a adaptação da criança ao passar o dia inteiro na escola. A psicóloga diz que a reação do bebê vai depender de quanto tempo ele já passa longe dos pais. “Se ele já passa o dia na casa da avó, de outros familiares, vai ser mais fácil se adaptar ao turno integral. A melhor orientação é no primeiro momento colocar só em um turno e ver se ele fica bem no espaço”, orienta.

Proposta pedagógica

Apesar de afirmar que não se preocupa tanto com a proposta pedagógica, Rebeca afirma que gostaria que a creche proporcionasse atividades sensoriais que estimulassem o desenvolvimento da fala e do tato de Sophia. “Como a minha filha ainda é muito pequena, não é uma preocupação minha a didática”, explica.

No entanto, atividades sensoriais também podem estar dentro da proposta pedagógica da escola, que consiste em um conjunto de ideais, missões e valores que guiam as atividades daquela instituição. “É importante conhecer porque é a partir da proposta e desses valores que a criança vai sendo formada. A proposta pedagógica permite o desenvolvimento da inteligência, do emocional e de diferentes competências”, diz a psicopedagoga.

Um questionamento que deve ser feito às escolas candidatas é que tipo de atividades são realizadas com os alunos e como são propostas. Rita explica que, na creche, é importante garantir atividades corporais que ajudem a desenvolver a psicomotricidade, que envolve noções de lateralidade, equilíbrio, coordenação motora, expressão corporal e verbal.

Maria Júlia relembra que a ideia de que a criança vai para a creche apenas para “brincar” é errada, visto que a brincadeira é uma das principais formas que elas aprendem nessa faixa etária. Como a brincadeira é realizada influencia no aprendizado.

A psicóloga orienta ainda que as famílias pensem sobre as prioridades na educação da criança. O que cada família considera valoroso difere, podendo ser desde o ensino religioso até o ensino bilíngue desde a creche. “O que considero como essencial em uma escola?” é outra pergunta que pode ser feita na hora da procura.

Educação inclusiva

A inclusão é também uma preocupação para diversos pais, não só daquelas crianças que têm alguma deficiência. Como ter certeza de que a escola acolherá as diferentes potencialidades e dificuldades dos alunos? Para Rita, o acolhimento vai além de respeitar as crianças com deficiência. “A escola inclusiva entende que todas as crianças são diferentes, todas têm suas particularidades e todas merecem ser acolhidas”, afirma.

Além disso, é importante se certificar que a escola tem um olhar “astuto e investigativo para as necessidades da criança”, diz Rita. A psicopedagoga explica que a escola precisa estar disposta a ajudar a eliminar barreiras que podem impedir o processo de desenvolvimento dos alunos, sejam eles pessoas com deficiência ou não.



