Dia de Finados: Veja programação dos cemitérios em Fortaleza e RMF

Mais de 50 mil pessoas são esperadas somente no cemitério São João Batista, no Centro de Fortaleza, que possui cerca de 15 mil jazigos

O Dia de Finados, feriado nacional estabelecido por lei em 2002 com o objetivo de homenagear pessoas que já faleceram, é celebrado nesta quarta-feira, 2 de novembro. Alguns cemitérios de Fortaleza prepararam programações diversificadas para receber os entes queridos na ocasião, que costumam visitar os túmulos, acender velas, levar flores e fazer orações.

Cemitério São João Batista



No Cemitério São João Batista, no Centro de Fortaleza, são esperadas mais de 50 mil pessoas na ocasião. A programação do local, que possui, ao todo, cerca de 15 mil jazigos, vai contar com cinco missas, realizadas às 6 horas, 8 horas, 10 horas, 12 horas e 16 horas. A visitação para o público vai ser permitida a partir das 6 horas, com encerramento às 17 horas.

Cemitério Parque Bom Jardim

O Cemitério Parque Bom Jardim, maior cemitério público de Fortaleza, localizado no bairro Bom Jardim, vai abrir para visitação das 7 às 17 horas. Serão realizadas nove missas, sendo quatro da Igreja Católica Apostólica Brasileira, às 8 horas, 10 horas, 12 horas e 14 horas, e cinco da Igreja Católica Apostólica Romana, às 7 horas, 9 horas, 12 horas, 14 horas e 16 horas.

Cemitério São José (Cemitério da Parangaba)

O Cemitério São José, popularmente conhecido como Cemitério da Parangaba, vai funcionar das 7h30 às 16 horas. Na ocasião, a Secretaria Executiva Regional 4 vai disponibilizar uma equipe de funcionários para orientar e dar suporte aos visitantes na localização de jazigos dos entes queridos. Não haverá missa, culto ou ato ecumênico no local.

Cemitério Público de Messejana

O Cemitério Público de Messejana vai estar aberto ao público das 6 às 18 horas. Na data, serão celebradas duas missas, sendo a primeira às 7 horas e a segunda às 18 horas.

Cemitério Santo Antônio

O Cemitério Santo Antônio, no bairro Antônio Bezerra, vai receber visitantes das 7 às 17 horas. Na ocasião, não serão realizadas missas, culto ou ato ecumênico.

Cemitério São Vincente de Paula (Cemitério do Mucuripe)

O Cemitério São Vincente de Paula, mais conhecido como Cemitério Mucuripe, vai começar a funcionar a partir das 5 horas, com encerramento previsto para as 18h30min. No local, não serão realizadas missas, culto ou ato ecumênico.

Cemitério Parque da Paz

O Cemitério Parque da Paz, no bairro Passaré, vai celebrar a data realizando duas missas em sua capela, localizada dentro do cemitério. Os horários das celebrações são 8 horas e 16h30min. Os momentos serão conduzidos pelos padres Gilson Soares e Silvio Scopel.

Região Metropolitana de Fortaleza

Cemitério Jardim Metropolitano

O Cemitério Jardim Metropolitano, localizado no Sexto Anel Viário no Eusébio, abre para o público a partir das 7 horas, com encerramento previsto para as 17 horas. Na ocasião, serão realizadas duas missas, às 10 horas e às 16 horas.

Cemitério e Crematório Parque da Saudade

O Cemitério Parque da Saudade, localizado no Quarto Anel Viário em Caucaia, vai funcionar das 7h30 às 17h30min. Na data, serão realizadas duas missas, sendo a primeira às 10 horas e a segunda às 16 horas, com o Padre Antônio Furtado. Às 15 horas, haverá o terço de misericórdia.

Transporte no feriado do Dia de Finados



A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) vai realizar uma operação especial voltada ao Dia de Finados. Ao todo, 31 veículos tidos como "reservas" vão estar disponíveis nos terminais de integração da Capital, das 6 às 19 horas.

Segundo a programação, os ônibus serão utilizados conforme a demanda de passageiros e serão distribuídos entre os terminais Siqueira, Conjunto Ceará, Parangaba, Messejana, Antônio Bezerra, Lagoa e Papicu.

