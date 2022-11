Dia de Finados: Shalom faz evento nos cemitérios da Região Metropolitana de Fortaleza

Além da programação do evento, os membros da comunidade visitarão os locais do evento para momentos orantes e evangelização

No feriado de Finados, nesta quarta-feira, 2, a comunidade católica Shalom promove mais uma edição do evento “Eu creio na vida eterna” em seis cemitérios da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O encontro, que está na 21ª edição, é uma forma de homenagear os mortos e dar conforto à família e aos amigos dos falecidos. O evento terá momentos de oração e evangelização.

A ação ocorrerrá no Cemitério João Batista, Cemitério Parque da Paz, Cemitério Parque da Saudade, Cemitério Jardim Metropolitano, Cemitério São José e Cemitério Parque Anjo da Guarda.

A programação tem início às 9 horas da manhã com oração e salmos cantados, meditação do terço mariano, pregação "Cristo Vive", finalizando com a missa às 16 horas.

"É uma grande oportunidade de evangelização para consolar aqueles que vão visitar seus entes queridos e também oferecer um consolo de Deus a eles, mas, também, uma chance de levar o anúncio da esperança e ressurreição, que Cristo nos dá a graça da vida eterna", afirma o organizador do evento e membro do Shalom, Sidnei Nascimento.

Dia de Finados: Shalom nos cemitérios

Cemitério João Batista

Manhã: Das 9 às 12 horas

Tarde: Das 14 às 16 horas

Missa: 12 horas

Cemitério Parque da Paz

Manhã: Das 9 às 12 horas

Tarde: Das 14 às 16 horas

Missa 16h

Cemitério Parque da Saudade

Tarde: A partir das 15 horas

Missa: Às 10 horas e às 16 horas

Cemitério Jardim Metropolitano

Missa: 14 horas

Cemitério São José

Evangelização: Das 9 às 12 horas

Cemitério Parque Anjo da Guarda

Evangelização: Das 9 às 12 horas

