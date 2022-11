Chegada do Papai Noel em shopping de Fortaleza marca temporada natalina; veja programação

O evento da chegada do Papai Noel no shopping Del Paseo contará com a Orquestra e Coral do Instituto Jacques Klein, alé, do espetáculo "Hoje é meio dia de Natal"

O shopping Del Paseo, no bairro Aldeota, em Fortaleza, terá primeiro evento de Natal do ano na tarde de sábado, 5, a partir das 17 horas, no piso L1. A ação gratuita e aberta ao público contará com a tradicional chegada do personagem Papai Noel para marcar o início da temporada natalina.

A programação contará com a Orquestra e Coral do Instituto Jacques Klein, às 17 horas, e o espetáculo “Hoje é meio-dia de Natal”, da Cia. Mix da Alegria, às 17h20, com o intuito de aproximar o público e levá-los a entrarem no clima das festas natalinas. O bom velhinho será recepcionado às 18 horas.

“Com o fim do período de isolamento e distanciamento social, a comemoração do Natal pode retomar o contato físico e a reunião das famílias em torno do Papai Noel, um símbolo tão querido e característico da época. Nosso Natal quer reacender o brilho e a magia desse período para aquecer nossos corações depois de dois anos tão difíceis devido à pandemia", diz Eizon Said, superintendente do Del Paseo.

Serviço

Chegada do Papai Noel no shopping Del Paseo



Quando: Sábado, 5 de novembro, a partir de 17 horas

Onde: Piso L1 do Del Paseo (av. Santos Dumont, 3131 - Aldeota)

Informações: (85) 3456 5500, @delpaseo ou pelo site do Shopping

Acesso gratuito

