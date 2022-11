Dia de Finados: cemitérios de Fortaleza passam a receber visitas

Familiares realizam os últimos ajustes nos túmulos como forma de compromisso e amor com os entes enterrados no local

Nem mesmo o forte calor registrado na manhã desta segunda-feira, 31, afastou os familiares do momento de preparação dos jazigos que, tradicionalmente, antecede o Dia de Finados, celebrado na próxima quarta-feira, 2 de novembro.

No Cemitério São João Batista, no Centro de Fortaleza, Francisco Oliveira, 54, registrava pelo celular o trabalho realizado por ele e a companheira Lêda Oliveira, 53, no túmulo dos seus pais.

Com retoques na pintura e uma limpeza caprichada, o túmulo dos familiares é um reflexo do elo entre o pai e o filho, que, segundo Francisco, nem mesmo a morte foi capaz de romper.

"Aqui está o meu tesouro maior, guardado. É como se eu tivesse cuidando deles, é sagrado. Sempre venho aqui. Às vezes saio de casa no domingo e aviso que vou visitar a mamãe", conta.

Francisco conta que perdeu a mãe há 17 anos, e há nove passou a lidar, também, com a morte do pai. Ele confessa que gosta de frequentar o local para rezar e "conversar" com os pais. "Sempre conto pra eles tudo que está acontecendo por aqui."

No Cemitério São João Batista são esperadas mais de 50 mil pessoas nesta quarta-feira, 2. Ao todo, o local possui cerca de 15 mil jazigos. A programação contará com cinco missas (6h, 8h, 10h, 12h e 16h). A visitação será realizada das 6 às 17 horas.

De acordo com o administrador do cemitério, Thiago Frota, a movimentação no local ainda é pequena. Entretanto, a expectativa é de que ela passe a ser maior a partir desta segunda-feira, 31. Diferente dos dois últimos anos, não haverá controle do fluxo de visitantes, que era motivado pelos elevados casos de Covid-19.

"As visitas ficaram limitadas nesses últimos anos. Havia um controle na entrada e na saída, onde 200 pessoas eram permitidas por vez. Neste ano está tudo liberado", explica Frota.

Em outro ponto da Cidade, no Cemitério São Vicente de Paula, no bairro Mucuripe, a movimentação ainda era tranquila nesta segunda, 31. Maria de Fátima, 65, era uma das poucas pessoas no local.

"Tenho uma amiga, minha mãe e minha filha aqui. Pra mim, é uma tradição, já são quase 30 anos vindo. Antes, eu gostava de fazer o serviço por conta própria, hoje, eu chamo um rapaz para limpar o local e aguar as plantas", conta.

Maria conta que o Dia de Finados representa a paz. "É essa tranquilidade (do cemitério). Sinto uma paz, a gente é que está neste mundo do jeito que você está vendo", completa.

Na quarta, 2, o cemitério do Mucuripe terá os portões abertos a partir das 5 horas e funcionará até às 18h30min. No local, serão realizadas apenas visitas, sem missas, cultos ou atos ecumênicos.

Dia dos Finados: programação nos cemitérios de Fortaleza

O maior cemitério público de Fortaleza, o Parque Bom Jardim, terá quatro missas da Igreja Católica Apostólica Brasileira, às 8h, 10h, 12h e 14h, e cinco da Igreja Católica Apostólica Romana, às 7h, 9h, 12h, 14h e 16h.

O Cemitério São José, na Parangaba, funcionará das 7h30 às 16 horas. No local, não haverá nenhum tipo de celebração religiosa de forma oficial. Por outro lado, a Secretaria Executiva da Regional 4 disponibilizará uma equipe de funcionários para orientar e dar suporte aos visitantes.

Já no bairro Messejana, o cemitério receberá os visitantes das 6 às 18 horas. Quem for até o local poderá participar de duas missas, uma às 7 horas e outra às 18 horas. Já no cemitério Santo Antônio, no bairro Antônio Bezerra, o horário de funcionamento será entre 7 e 17 horas, sem celebrações.

Todos os equipamentos públicos passaram por algum processo prévio de preparação, como limpeza, capinação e pintura dos meios-fios em áreas de movimentação internas.

O Cemitério Parque da Paz vai aproveitar o Dia de Finados para celebrar os 50 anos de fundação. A programação ecomênica, gratuita, terá início às 9 horas de quarta, 2, com uma missa campal celebrada pelo Frei Ricardo Régis.

Na ocasião, participarão a apresentadora e missionária Ana Clara e do cantor Ítalo Poeta. A celebração especial será transmitida pelo canal do Youtube do Parque da Paz.

Transporte no feriado do Dia de Finados

De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) realizará uma operação especial voltada ao Dia de Finados. Ao todo, 31 veículos tidos como "reservas" estarão disponíveis nos terminais de integração da Capital, das 6 às 19 horas.

Segundo a programação, os ônibus serão utilizados conforme a demanda de passageiros e serão distribuídos entre os terminais Siqueira, Conjunto Ceará, Parangaba, Messejana, Antônio Bezerra, Lagoa e Papicu.

