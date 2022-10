127 pessoas são detidas após tumulto na parte externa do Castelão

17:27 | Out. 28, 2022

O tumulto durante a partida entre o Fortaleza e o Coritiba resultou na detenção de 127 pessoas suspeitas de incitarem violência nos arredores da Arena Castelão, em Fortaleza. O caso foi registrado na noite dessa quinta-feira, 27. As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Conforme o órgão, as ações foram realizadas em conjunto pelo Comando de Polícia de Choque (CPChoque), Regimento de Polícia Montada (RPMont), Comando de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope).

Um dos presos é o presidente da Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF), João Paulo e Silva Melo, de 37 anos, com antecedentes por crime ambiental e por infringir determinação do poder público (destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa).

O segundo preso foi Matheus de Souza Matos, de 31 anos, que tem antecedentes por crime ambiental e posse ilegal de arma de fogo. Eles foram conduzidos ao plantão do 32º Distrito policial na posse de 17 artefatos explosivos, que estavam em uma Fiat Toro.

