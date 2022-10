Pizzaria no Bonsucesso, em Fortaleza, é alvo sete roubos neste ano

Uma pizzaria na avenida Augusto dos Anjos, no bairro Bonsucesso, em Fortaleza foi alvo de sete roubos neste ano. O último caso foi registrado na madrugada da segunda-feira, 24. Um vídeo do circuito de segurança mostra o momento que os clientes são rendidos e que um dos criminosos vai até a câmera de segurança e desinstala o equipamento.

O POVO apurou que há aproximadamente um mês houve outro roubo no local, e os suspeitos foram presos. As imagens das câmeras flagraram a perseguição policial no dia do crime. Além desses dois casos, outros cinco aconteceram na pizzaria.



Em nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que existe policiamento preventivo e ostensivo, 24 horas por dia, na área do bairro Bonsucesso por meio do 18º Batalhão. "O policiamento é distribuído de acordo com o mapeamento da região, que identifica possíveis horários e áreas de maior vulnerabilidade", diz.



Conforme a corporação, na área há viaturas do Policiamento Ostensivo Geral, composições de motopatrulhamento e equipes de Força Tático. Além disso, conforme a PM, o local conta com o reforço do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO) e do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque).

"É importante destacar que, diante de qualquer atitude suspeita, o cidadão acione, imediatamente, a PMCE por meio do telefone 190 e que, caso tenha sido vítima de algum crime, faça o registro do Boletim de Ocorrência (B.O) presencialmente em uma Delegacia de Polícia Civil ou por meio do site www.delegaciaeletronica.ce.gov.br/beo/", informa a PMCE.



De acordo com a PMCE, denúncias acerca da identificação e/ou localização de suspeitos podem ser repassadas por meio do telefone 181, ou através do Disk denúncia (85) 99912 7198. As informações são anônimas e sigilosas.

