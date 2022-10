Caminhonete com bandeira em apoio ao Lula é pichada em Fortaleza: "Ladrão"

O dono de uma caminhonete com a bandeira do candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve a lateral pichada com a palavra “ladrão”, no bairro Aldeota, em Fortaleza. O caso ocorreu na última quinta-feira, 20, por volta das 22h30min.

Câmeras de segurança das proximidades do local em que o carro estava estacionado registraram a ação.

Nas imagens, é possível observar o veículo estacionado em frente a estabelecimentos comerciais, quando um homem se aproxima do local e faz a pichação na caminhonete. Ao finalizar, o suspeito deixa o local caminhando.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O dono do automóvel, que não foi identificado, não estava presente no momento em que a ação ocorreu.



Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) apura a denúncia de dano.

Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado na Delegacia Eletrônica (Deletron) e transferido para o 2º Distrito Policial, unidade da PC-CE responsável pela região. As gravações das câmeras de segurança auxiliam os trabalhos policiais.



Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.



Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

2º Distrito Policial: (85) 3101 1344



Sobre o assunto Carro fica submerso e avenida interditada durante chuvas em Juazeiro do Norte; veja vídeo

SP: Influenciadora morre após capotar carro em rodovia de Guaraci

SP: Idosa escapa de carro desgovernado em avenida de Mairinque

Tags