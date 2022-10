MamyCast: Podcast de maternidade do O POVO entrevista o pediatra Daniel Becker

18:42 | Out. 17, 2022

A regulação do sono, adaptação da família ao novo membro, amamentação ou fórmula introdução alimentar são alguns dos motivos de insegurança, medos, e ansiedade que afetam a saúde mental de uma família. Para amenizar estas aflições, o MamyCast, programa da rádio O POVO CBN, por meio da temática “Intensivão do Bebê: guia para os 365 primeiros dias de vida”, entrevista o médico pediatra Daniel Becker nesta segunda-feira, 17, às 19 horas.

A entrevista será mediada pela apresentadora do podcast, a jornalista Rachel Gomes. Este episódio, em especial, é dedicado para que pais tirem dúvidas sobre o que podem esperar do primeiro ano de vida de um bebê.

Daniel Becker é formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), cocriador do Saúde da Família (SUS), colaborador da Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e da Organização Mundial da Saúde, além de fundações nacionais e internacionais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O MamyCast, podcast de maternidade do O POVO, foi criado com o intuito de ajudar as famílias a superarem os processos maternais de forma mais segura e eficaz.

Acompanhe ao vivo nas redes sociais do O POVO (Facebook O POVO e O POVO CBN), canal do O POVO Online no Youtube e no Instagram do MamyCast (@mamycast).

Sobre o assunto Bebês trocados na maternidade se casaram 20 anos depois e celebram mais de 50 anos juntos

Medo de acidente nuclear em maternidade perto de Zaporizhzhia

Maternidade em Fortaleza promove atividades para incentivar aleitamento materno

Podcast sobre maternidade vai ao ar toda quinta no O POVO

Tags