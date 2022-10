Em menos de um ano, Cocó recebeu dobro de árvores perdidas em incêndio que atingiu 46 hectares

18:25 | Out. 17, 2022

Foram 300 arbustos e árvores perdidas no incêndio no ano passado e, durante o período de recuperação, mais de 600 árvores foram plantadas pela Secretaria do Meio Ambiente do Ceará (Sema)

O Parque do Cocó, localizado em Fortaleza, recebeu, em um ano, o dobro de árvores e arbustos perdidos durante incêndio que atingiu 46,2 hectares da vegetação. Na época, foram 300 perdas dos plantios e, durante o período de recuperação, mais de 600 árvores foram plantadas pela Secretaria do Meio Ambiente do Ceará (Sema).

A informação foi divulgada pelo titular da pasta, Artur Bruno, ao O POVO. Conforme o secretário, a pasta "cumpriu a promessa, que era plantar pelo menos o dobro do que a gente havia perdido", disse.

Ainda segundo o secretário da Sema, demais medidas foram tomadas para recuperar os danos do incêndio. O local recebeu 35 câmeras de monitoramento para vigilância e fiscalização.

“Hoje, nós temos 35 câmeras de videomonitoramento. O Cocó é muito grande, que atravessa Fortaleza, mas em pelo menos locais mais críticos nós colocamos câmeras para tentar descobrir e inibir pessoas que possam utilizar fogo. Mas, lamentavelmente, é um problema de educação ambiental. Esses pequenos incêndios acontecem sempre porque as pessoas vão queimar lixo”, lamenta.

Outra medida tomada pela Sema foi a criação, ainda no ano passado, da brigada de incêndio no local. Este é o segundo ano da brigada, que tem objetivo de está em alerta para qualquer notícia de incêndio na área para realizar o combate imediato.

Incêndio

O incêndio na área de vegetação do Cocó teve início na noite do dia 17 de novembro de 2021, sendo controlado 24 horas depois, causando danos à vegetação, animais e demais ecossistemas. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). Ao todo, foram localizados 12 focos de incêndio.

Durante e após o incêndio, a fumaça se espalhou por ruas de Fortaleza, principalmente em uma área compreendida entre as regiões dos bairros Tancredo Neves, São João do Tauape, Aerolândia e Luciano Cavalcante.

Demais registros

Neste ano, o Cocó teve quatro incêndios registrados que, segundo o secretário da Sema, foram de pequeno porte e estão ligados, supostamente, ao lixo queimado pela população. Na última quarta-feira, 12, mais um incêndio atingiu uma área de vegetação no Parque do Cocó, somando ao balanço da Sema.

O incêndio foi registrado pela manhã, por volta das 8h50min. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foi acionado pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (CIOPS) para atender à ocorrência no bairro Aerolândia, em Fortaleza.

O fogo foi contido aproximadamente às 11h50min, quando teve início o rescaldo. O Parque do Cocó tem o trecho com a maior concentração dos focos de incêndio em Fortaleza.

O POVO apurou que, na operação, não foram vistos raios, fiação elétrica caída no solo ou acidente que pudesse ter gerado as chamas que atingiram a vegetação. "Ou seja, aparentemente sem causas naturais ou acidentais", informou fonte ouvida pela reportagem.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, não houve vítima nem risco para as residências do entorno. “O dano maior foi a flora que foi atingida pelas chamas”, aponta comunicado da assessoria de imprensa do órgão. (Colaborou Gabriela Custódio)

