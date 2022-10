Avenida do Aeroporto será interditada por 20 dias a partir desta segunda, 17

Um bloqueio será feito na avenida Carlos Jereissati a partir desta segunda-feira, 17, e deve durar 20 dias. Duas faixas ficarão interditadas para dar espaço ao içamento de vigas de concreto que fazem parte da obra da Estação Aeroporto do VLT de Fortaleza. Devido à interdição também da passarela localizada em frente à obra, um novo sinal de trânsito e faixa de pedestres foram instalados.

A faixa da direita, no sentido Montese, será ocupada por equipamentos e deve ficar interditada por toda a duração da operação. Já a faixa central da via ficará bloqueada das 20 às 6 horas para o transporte das vigas.

De acordo com a Secretaria da Infraestrutura (Seinfra), a faixa da esquerda deverá ficar livre, exceto por alguns momentos durante a madrugada, quando ocorrer a movimentação das vigas.

O secretário da Seinfra, Lúcio Gomes, explicou que as vigas medem até 35 metros de extensão e pesam 92 toneladas. Para movê-las, é preciso fixar guindastes no solo e, devido ao peso das vigas, é preciso distanciar o fluxo do trânsito do local de movimentação dos equipamentos.

“Esse é um trabalho necessário para a segurança dos trabalhadores e de quem estiver transitando na avenida”, disse Lúcio.

Já a passarela será desativada temporariamente para que seja integrada à nova estação. Por isso, a travessia de pedestres será realizada por uma nova faixa implementada a poucos metros da passarela.

Dois sinais de trânsito também foram instalados para facilitar a travessia. Os semáforos podem ser ativados por meio de botão apertado pelos pedestres.

FORTALEZA, CE, BRASIL, 17.10.2022: Obras do VLT - Estação Aeroporto. (Foto: Thais Mesquita/OPOVO) (Foto: THAÍS MESQUITA)



Na manhã desta segunda-feira, 17, a faixa de pedestres já estava sendo utilizada por quem passava pelo local, apesar de o trânsito na passarela ainda não estar impedido.

“Eu acho mais seguro. Aqui na passarela, querendo ou não, a noite é mais esquisito”, disse Diego Simões, 31, morador do bairro Vila União e funcionário do aeroporto.

A também funcionária Sabrina Morais, 25, acredita que passar pela avenida é até mais rápido do que atravessar pela passarela. Os pedestres afirmaram surpresa pela celeridade nas obras do VLT. “Achei que ia demorar mais, até por ser ano de eleição, geralmente fica mais lento”, opinou Sabrina.

Os dois acreditam que a estação beneficiará o trajeto que fazem cotidianamente. No momento, Sabrina e Diego pegam o metrô e um ônibus até o trabalho. Quando o novo ponto de desembarque estiver pronto, não será mais necessário pegar o coletivo para chegar ao trabalho.

Em setembro, a alça de acesso ao Aeroporto também foi bloqueada por sete dias para o levantamento de um pilar de sustentação da estação do VLT.

Obras têm previsão de conclusão ainda em 2022

O ramal Aeroporto do VLT é composto de duas estações, uma na avenida Carlos Jereissati e outra que também está sendo construída na avenida dos Expedicionários. Ele tem 2,65 km de extensão, sendo 0,9 km elevado. Com obras iniciadas em novembro de 2021, a previsão de investimento era de R$ 39 milhões.

“Não tem sido uma obra fácil de fazer. A área tem interseção muito forte com o sítio aeroportuário”, explicou o secretário da Seinfra, Lúcio Gomes. Devido a restrições de altura da área, mudanças precisaram ser feitas. Durante a execução, o valor do investimento aumentou para R$ 56 milhões. Ao todo, incluindo o valor dos trens, já foram gastos R$ 90 milhões.

Lúcio afirma que a estação da avenida dos Expedicionários já está na fase final, podendo ser entregue ainda em novembro. A estação, que terá duas plataformas, deve servir de integração para quem precisa fazer a baldeação (trocar de trem) para acessar o Aeroporto. Já a estação do Aeroporto, apesar de avançada, ainda deve ter mais tempo de obras, com prazo não informado. Cerca de 200 pessoas trabalham na construção do ramal.

