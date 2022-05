Sociedade Cearense de Oftalmologia promove campanha glaucoma 2022

A Sociedade Cearense de Oftalmologia (SCO) promove, até o próximo dia 21, a Campanha do Glaucoma 2022. Objetivo da ação é conscientizar sobre a doença em programação que ocorre na Praça do Ferreira, das 8 às 17 horas, no North Shopping Fortaleza e no RioMar Fortaleza, das 14 às 20 horas.

O glaucoma é um grupo de doenças oculares que apresenta uma danificação do nervo que liga o olho ao cérebro, geralmente devido à alta pressão ocular, podendo causar cegueira.

A programação da Campanha do Glaucoma conta ainda com atendimentos oftalmológicos gratuitos para diagnóstico da doença na Fundação Leiria de Andrade, Escola Cearense de Oftalmologia e Centro de Laser e Diagnose Ocular (CLDO). Os atendimentos ocorrem também até o próximo sábado, 21.

O tipo mais comum de glaucoma é o de ângulo aberto, que não costuma apresentar outros sintomas além da perda lenta da visão. Já o glaucoma de ângulo fechado, embora raro, é uma emergência médica. Sintomas incluem dor ocular com náuseas e distúrbios súbitos de visão.

Médica oftalmologista e atual presidente da Sociedade Cearense de Oftalmologia (SCO), Hissa Tavares explica que o risco de ter a doença aumenta com a idade. Contudo, existe um outro fator que acentua ainda mais a possibilidade da doença, o fator hereditário.

“Se você tem um irmão com glaucoma, a chance de ter a doença aumenta em até seis vezes”, afirma a presidente da SCO. Outro ponto de alerta é se a pessoa faz o uso contínuo de medicamentos como corticóide, que pode aumentar a pressão intraocular.

Segundo a presidente, o tratamento do glaucoma depende do tipo de doença que o paciente desenvolve. “Se for um glaucoma congênito, ou seja, um bebê que já nasceu com glaucoma, o tratamento é cirúrgico”, explica. No caso do glaucoma primário de ângulo aberto, o tratamento é feito inicialmente com colírios. A intenção é baixar a pressão intraocular e evitar a progressão da doença. A cirurgia é opção quando não há controle da doença.

Serviço

Campanha Glaucoma 2022

Até sábado, 21

Ações de conscientização: Praça do Ferreira, das 8 às 17 horas, North Shopping Fortaleza e RioMar Fortaleza, das 14 às 20 horas.

Atendimento gratuito: Fundação Leiria de Andrade, Escola Cearense de Oftalmologia, CLDO e CGV Oftalmologia.

Para participar dos atendimentos gratuitos, é necessário realizar agendamento prévio através dos números: (85) 989172728 e (85) 997346458.



