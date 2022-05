Podcast sobre maternidade vai ao ar toda quinta no O POVO

Inspirar, orientar, ajudar e acompanhar no maternar dos ouvintes. Esses são os objetivos do MamyCast, o podcast que O POVO exibe todas as quintas-feiras em seu perfil nas redes sociais. Apresentado pela jornalista Rachel Gomes, o MamyCast não é direcionado apenas às mães, mas tem como público-alvo também outros membros da família que estejam interessados pelo tema.

Nesta quinta, 19, o podcast terá como convidada a psicopedagoga Onélia Santana, que é doutora em Ciências da Saúde e mãe do Pedro, da Luísa e do José. Onélia é titular da Secretaria da Proteção Social, Mulheres e Direitos Humanos do Ceará (SPS) e ex-primeira-dama do Estado. No programa, ela vai falar sobre os sentimentos, anseios e desafios de ser mãe ocupando esse espaço na administração pública.

A transmissão, que começa às 17 horas, ocorre ao vivo pelos perfis do O POVO no Facebook e no YouTube, além da exibição na O POVO CBN e nas plataformas Deezer e Spotify.

Rachel Gomes conta que a ideia de criar um podcast surgiu no começo de sua maternidade. Enquanto lidava com todas as mudanças internas e externas, e com uma nova bebê, ela passou a consumir vários podcasts sobre assuntos maternos que a ajudaram e a confortaram no período do puerpério. “Eles eram minha rede de apoio, faziam com que eu não me sentisse sozinha. Me sentia, na verdade, acolhida. E foi aí que pensei em produzir esse tipo de conteúdo também para ajudar quem está entrando nesse universo e pode, às vezes, se sentir perdido”, conta ela.

Durante três anos, Rachel apresentou o Mama Sapiens podcast e, nesta nova fase, o MamyCast tem a missão de levar conteúdo informativo de qualidade sobre gestação e primeira infância e, ao mesmo tempo, ser uma companhia e uma rede de apoio na maternidade.

Com meses de produção, pesquisa e dedicação, o projeto foi lançado no dia 12 de maio, com a participação da educadora parental suíça Maya Eigenmann, mãe do Luca e da Nina.

Serviço





MamyCast – podcast sobre maternidade

Quando: ao vivo, toda quinta-feira, às 17 horas

Onde ouvir: pelos perfis do O POVO no Facebook e no YouTube, exibição na rádio O POVO CBN e nas plataformas Deezer e Spotify

Nesta quinta, 19 de maio, a convidada é a Onélia Santana, secretária da SPS.

Mais informações pelo Instagram: @mamycast_

