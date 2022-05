Voo de Fortaleza para o RJ tem atraso de três horas para manutenção corretiva

Uma aeronave que faria o trajeto de Fortaleza ao Rio de Janeiro, na tarde deste domingo, 8, passou por uma pane na hora da decolagem, quando ainda estava em solo, conforme relato ao O POVO de uma cliente do voo, que terá sua identidade preservada.

Conforme a fonte, os passageiros ficaram parados na pista dentro do avião por duas horas, sem detalhes do que estava acontecendo. O voo, de número LA3864, estava programado para sair às 14h20min, mas só foi liberado para decolagem após as 17 horas.

Em nota, a Latam Airlines Brasil, responsável pelo trajeto, disse que o motivo do adiamento foi a realização de uma manutenção corretiva, com voo reprogramado para 17h30min e pouso no Rio de Janeiro às 20h40min.

Passageiros com conexão serão reacomodados, de acordo com a disponibilidade, em outros voos da empresa e de companhias congêneres, conforme a Latam. “A Latam lamenta os transtornos causados e ressalta que está oferecendo a assistência necessária para todos os passageiros”, enfatizou a companhia.



