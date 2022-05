Trecho da Beira Mar segue bloqueado nesse fim de semana para obras da Cagece

A Companhia iniciou obras emergenciais perto do Jardim Japonês na última quinta-feira, 5, e a previsão é que os serviços durem dez dias

O trecho da avenida Beira Mar entre as ruas Paula Barros e José Napoleão, próximo ao Jardim Japonês, segue interditado neste fim de semana. O local está bloqueado desde quinta-feira, 5, para viabilizar obras emergenciais da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece). Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) estão no local para o controle de tráfego.

Os pontos de bloqueio estão localizados nos cruzamentos Beira Mar x José Napoleão, Beira-Mar x Paula Barros e avenida Abolição x José Napoleão. Apesar do trecho estar interditado, os moradores da região têm acesso assegurado. Já os condutores que desejarem ir até a Beira Mar devem utilizar a rua Frei Mansueto.

De acordo com a Cagece, o motivo da obra é uma fuga na tubulação de esgoto. O equipamento utilizado possui grande diâmetro e profundidade, o que aumenta a complexidade dos trabalhos no local. O prazo para a finalização dos serviços, como também da recuperação do pavimento, é de dez dias.

