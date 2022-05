Largo da estátua de Iracema Guardiã passará por reparos, anuncia Seger

Após o desabamento da estátua de Iracema Guardiã, ocorrido nesta terça-feira, 3, a Secretaria da Gestão Regional de Fortaleza (Seger) anunciou que fará intervenções na estrutura do largo que abrigava o monumento. A pasta informou ao O POVO que uma equipe da Regional 2 realizou vistoria técnica no local nesta quarta-feira, 4, e identificou necessidade de reparos nos corrimões, degraus, bancos e calçadas. Os reparos devem ser executados nos próximos dias.

Frequentadores do espaço haviam reclamado da falta de conservação da estrutura durante visita do O POVO ao local, ontem, minutos após a queda do monumento. "Está precisando conservar o espaço, de uma forma geral, consertar os banquinhos, os ladrilhos, o calçamento da escada. É um lugar tão bonito, que muita gente vem tirar fotos, mas está bastante abandonado”, afirmou a empresária Vanessa Iana, 35.

Opção de assento para quem vai ao local, os bancos de concreto no entorno da estátua estão deteriorados e com partes da ferragem à mostra. Além disso, a base que sustenta o monumento apresenta pichações em todos os lados. A aposentada Maria Fátima Veras, 68, também frequentadora do local, afirmou que a estrutura do largo é alvo de vandalismo há muito tempo. “Roubaram até os fios e as lâmpadas que ficam ao lado da estátua. Já levaram também muitas dessas pedras de granito colocadas na base. Todo monumento tem que ter alguém para tomar conta; senão, dá nisso aí”, comentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Como a queda da estátua Iracema Guardiã afeta o debate sobre a arte pública

Queda da estátua de Iracema: quem passa pela Beira Mar lamenta falta de manutenção

Legados do arquiteto e artista Campelo Costa são ressaltados por amigos

Em março deste ano, uma reportagem do O POVO mostrou má conservação das três estátuas de Iracema instaladas em locais públicos da Capital, entre elas a Guardiã, considerada um símbolo da Beira-Mar. Idealizado pelo artista plástico Zenon Barreto (1918-2002), o monumento foi inaugurado em 1996, em comemoração aos 25 anos do bairro Praia de Iracema. A escultura é feita em fibra de vidro e tem dimensões de 0,80 cm x 3,70m x 1,85m (obra) e 2,35m x 2,00 x 3,65m (base).

O POVO procurou a Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor), que fez a remoção da estátua após o desabamento, para saber se há previsão de quando o monumento será devolvido ao seu local de origem. A pasta informou que a estátua passará por restauro, "que demanda estudo aprimorado das técnicas, materiais e métodos empregados em seus processos de trabalho".

"Seguindo os trâmites necessários, será realizado trabalho de perícia, para investigação, em detalhes, das causas da queda, e para elaboração de diretrizes e recomendações específicas para prosseguimento do restauro. Após isso, será estimado prazo para conclusão e entrega da obra à população", conclui a Secultfor em nota.

OUÇA O PODCAST VOO 168 BASTIDORES

Tags