Arcebispo e bispos de Fortaleza participam de peregrinação à Roma em maio

Neste mês de maio, entre os dias 6 e 16, o arcebispo de Fortaleza Dom José Antonio Aparecido Tosi Marques e seus bispos auxiliares, Dom Júlio César Souza de Jesus e Dom Valdemir Vicente Andrade Santos, participarão da Visita ad Limina Apostolorum em Roma.



Durante a visita, será realizada uma peregrinação que os bispos de todo o mundo fazem a cada cinco anos aos túmulos dos apóstolos Pedro e Paulo. No Brasil, a visita é dividida por regiões, sendo que todos os bispos da Regional Nordeste I, que compõem o Estado do Ceará, estarão presentes.



No segundo momento da viagem, haverá o encontro com o Santo Padre, o papa Francisco, onde ele repassará indicações a partir dos relatórios previamente enviados sobre a situação de cada diocese.



O encontro com o papa será no dia 12 de maio. Os bispos ainda vão participar de reuniões nos vários Dicastérios da Santa Sé, organismos que ajudam o Santo Padre no Governo da Igreja.



Para a Congregação dos Bispos, a visita significa “o revigoramento da própria responsabilidade de sucessores dos Apóstolos e da comunhão hierárquica com o sucessor de Pedro”.



O Diretório da Visita ad Limina Apostolorum da Congregação dos Bispos pontua que “a veneração e a peregrinação às relíquias dos apóstolos Pedro e Paulo são praticadas desde a remota antiguidade cristã e mantêm o seu profundo significado espiritual e de comunhão eclesial". Assim, foram institucionalizadas especialmente para os bispos.



