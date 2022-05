Vacinação é suspensa no Centro de Eventos após paralisação de funcionários

Funcionários credenciados que atuam no processo de imunização da população, no local, entraram em greve para realizar reivindicações trabalhistas e pagamentos de salários atrasados

Algumas pessoas foram surpreendidas na manhã terça-feira, 3, quando foram ao Centro Eventos para tomar a dose imunizante contra a Covid-19. Funcionários credenciados que atuam no processo de imunização da população entraram em greve no local para realizar reivindicações trabalhistas e pagamentos de salários atrasados. As informações são da rádio O POVO CBN.

Procurado para comentar o caso, o Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Ceará (Sindsaúde) relatou não saber da paralisação. A informação repassada é de que os funcionários credenciados não participariam de ações do sindicato.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) respondeu que segue o calendário de pagamento descrito no Edital 122/2021, em relação aos profissionais que participaram do credenciamento para atuar na vacinação contra a Covid-19. Conforme o documento, a prefeitura tem o prazo de até 60 dias para realizar o pagamento, contado da data de abertura do processo de remuneração, que é de inteira responsabilidade do profissional, de acordo o Manual do Credenciado.

Segundo a SMS, o documento também cita as informações referentes aos prazos e documentos necessários para abertura dos processos. "Em janeiro/2022, 312 profissionais realizaram abertura de processo, no qual apenas quatro apresentaram pendências de documentação. Já em relação a fevereiro/2022, foram 304 processos abertos, onde 15 apresentaram pendências. Março/2022 está dentro do período vigente de pagamento. Em relação aos demais benefícios não contemplados no Edital de Credenciamento, tramita projeto de Lei para viabilizar a inclusão."

Vacinação contra Covid-19 nesta terça-feira, 3

Em nota, a SMS informou ainda que a vacinação está sendo ofertada por livre demanda, sem necessidade de novos agendamentos, nos seguintes pontos:

Shopping RioMar Kennedy



Shopping RioMar Fortaleza

Postos de saúde:

- Regional de Saúde I

Airton Monte (Rua Alberto Oliveira, s/n - Jardim Iracema)

Casemiro Filho (Av. Francisco Sá, 6449 - Barra do Ceará)

Lineu Jucá (Rua Vila Velha, 101 - Barra do Ceará)

Rebouças Macambira (Rua Creuza Rocha, s/n - Jardim Guanabara)

Virgílio Távora (Av. Mons. Hélio Campos, s/n - Cristo Redentor)

Zenirton Pereira (Rua José Roberto Sales, 475 – Barra do Ceará)

- Regional de Saúde II

Aida Santos e Silva (Rua Trajano de Medeiros, 813 - Vicente Pinzón)

Irmã Hercília Aragão (Rua Frei Vidal, 1821 – São João do Tauape)

Rigoberto Romero (Rua Alameda das Graviolas, 195 - Cidade 2000)

- Regional de Saúde III

César Cals de Oliveira Filho (Rua Pernambuco, 1674 - Demócrito Rocha)

Eliezer Studart (Rua Tomaz Cavalcante, 545 - Autran Nunes)

Francisco Pereira De Almeida (Rua Paraguai, 351 - Bela Vista)

George Benevides (Rua Pio Saraiva, 168 - Quintinho Cunha)

Lícinio Nunes De Miranda (Rua 06, s/n - Quintino Cunha)

Luís Recamonde Capelo (Rua Maria Quintela, 935 – Bonsucesso)

Mariusa Silva Sousa (Rua Araça, s/n – Bonsucesso)

- Regional de Saúde IV

Oliveira Pombo (Rua Rio Grande do Sul, s/n - Couto Fernandes)

Roberto Bruno (Av. Borges de Melo, 910 – Fátima)

Francisco Monteiro (Av. Dos Eucaliptos, s/n. Dendê)

- Regional de Saúde V

Argeu Herbster (Rua Geraldo Barbosa, 1095 - Bom Jardim)

Edmilson Pinheiro (Av. H, 2191 - Granja Lisboa)

João Elisio Holanda (Rua Juvêncio Sales, s/n - Acarapé)

João Pessoa (Rua Rubi, s/n – Jardim Jatobá)

José Galba de Araújo (Av. Sen. Fernandes Távora, 3161 - Genibaú)

Jurandir Picanço (Rua Duas Nações, s/n - Granja Portugal)

Maciel de Brito (Av. A, s/n - 1a etapa- Conjunto Ceará)

Pedro Celestino (Rua Gastão Justo, 215 - Maraponga)

Pontes Neto (Rua 541, nº 150 - 2ª etapa - Conjunto Ceará)

Regina Maria Severino (Rua Itatiaia, 889 – Canindezinho)

Régis Jucá (Av I, 618 – Mondubim)

Ronaldo Albuquerque (Av I, s/n - Conj. Ceará/Genibaú)

Siqueira (Rua. Eng. Luís Montenegro, 485 – Siqueira)

Viviane Benevides (Rua João Areas, 1296 - Manoel Sátiro)

- Regional de Saúde VI

Alarico Leite (Av. dos Paroaras 301 – Passaré)

Acrísio Eufrasino de Pinho (Cruzamento das ruas 12 e Palmeiras dos Índios – Pedras)

Jangurussu (Rua Estrada do Itaperi, 146 - Passaré)

Osmar Viana (Av. Chiquinha Gonzaga, s/n - Jangurussu)

Marcos Aurélio (Rua Iracema, 1100 - Santa Filomena)

Com informações da repórter Mônica Damasceno

